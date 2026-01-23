Oltre la metà delle console PS5 e Xbox Series S/X vendute negli Stati Uniti nel 2025 non aveva un lettore disco

HQ

Non è un segreto che i formati fisici stiano rapidamente diventando un ricordo del passato, e anche per Switch 2, non è più scontato ora che la maggior parte dei giochi viene rilasciata con i cosiddetti Game Key Cards, che servono solo come chiavi per il download. Questo significa che la cartuccia fornita con il gioco non contiene il gioco stesso, cosa che purtroppo vale anche per i dischi di altri formati.

Tramite Bluesky, l'analista di Circana Mat Piscatella fornisce un riepilogo delle vendite di giochi negli Stati Uniti nel 2025, inclusi gli hardware, che rivelano due dettagli interessanti. La prima riguarda le vendite di giochi fisici, ovvero che il 49% di tutte le console PlayStation 5 vendute durante l'anno non aveva unità a disco, e se guardiamo alla Xbox Series S/X, la cifra arriva fino al 66%. Questo significa che possiamo aspettarci che più della metà di tutte le console vendute non avesse unità a disco. Quindi aspettatevi che i giochi fisici declinino ancora di più in futuro.

Il secondo dettaglio è che il 13% degli acquisti di PlayStation 5 è stato PlayStation 5 Pro, una console che ha ricevuto alcune critiche al momento del suo lancio a causa del suo alto prezzo. Nel 2024, Piscatella ha rivelato come se la PlayStation 4 Pro se la fossero cavata... che era stata acquistata dal 13% degli acquirenti di PlayStation 4. In breve, questo sembra essere il livello di mercato per console premium più costose per Sony.