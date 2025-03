I simulatori di agricoltura sono stati a lungo un genere popolare nel mondo dei giochi e con successi come Harvest Moon e Stardew Valley milioni di giocatori hanno trovato relax nel prendersi cura di una fattoria virtuale. L'ultimo titolo a cercare il successo tra i terreni agricoli digitali si chiama One Lonely Outpost, ma invece dei classici ambienti di verde e armonia, cerchiamo invece di costruire una società su un pianeta alieno.

La premessa è abbastanza semplice. Inizi creando il tuo personaggio e poi ti viene assegnato il compito di colonizzare un pianeta lontano e costruire una società lontana dalla Terra. Quindi, una volta che la tua astronave è atterrata, si tratta di estrarre minerali, soffiare via la sabbia e coltivare le colture, mentre lentamente impari di più sul corpo celeste che è diventato la tua nuova casa. Non c'è nulla di avanzato o innovativo né nella narrazione né nel gameplay, e tutto ciò che accade in One Lonely Outpost lo abbiamo visto in avventure simili prima.

Raccogli la luna tra le stelle.

Sebbene la ricetta sia familiare, ciò non significa che i sapori non siano piacevoli. Perché questo piccolo titolo indie offre molto fascino e serenità con la sua giocabilità rilassata e l'attenzione all'umore e all'atmosfera. La bella pixel art fa un buon lavoro nel trasmettere l'ambientazione desolata e nel tempo puoi vedere il pianeta grigio-brunastro diventare lentamente più verde e vibrante man mano che coltivi la terra ed espandi la tua fattoria.

Va detto, tuttavia, che i controlli possono essere un po' inutilmente complicati a volte (soprattutto su console) e a volte sono necessarie troppe pressioni di pulsanti per svolgere compiti semplici. Ad esempio, la scomposizione dei minerali (cosa che è necessario fare abbastanza frequentemente) dovrebbe ovviamente richiedere solo la pressione di un piccolo pulsante, ma invece devi prima accendere lo strumento giusto e poi premere un altro pulsante che schiaccia lentamente la pietra in questione. Può sembrare una cosa da poco, ma in un gioco con molti piccoli compiti da svolgere quotidianamente, i controlli goffi rovinano il flusso.

Annuncio pubblicitario:

L'estrazione di minerali fa parte della vita quotidiana.

Il ritmo in generale avrebbe potuto anche essere notevolmente aumentato, dato che sembra che ci vogliano molte ore di gioco per vedere progressi soddisfacenti. Stardew Valley, ad esempio, ha molti contenuti, ma non è mai sembrato noioso lungo la strada, cosa che purtroppo non si può dire sia vera per One Lonely Outpost tutto il tempo. Perché a volte sembra che tu stia solo aspettando che accada qualcosa di nuovo, e dopo aver sbloccato alcune soluzioni automatiche per la tua fattoria, le giornate sul pianeta desolato finiscono per essere un po' noiose e prolungate.

Detto questo, c'è ancora molto da divertirsi per coloro che amano questo tipo di genere. È chiaro che gli sviluppatori hanno dedicato tempo e passione alla creazione di un'avventura accogliente che non ti tiene troppo per mano e che pone molta enfasi sulla fornitura di un ambiente tranquillo in cui rilassarsi. In altre parole, c'è del potenziale, e se ti piacciono giochi come Harvest Moon, Animal Crossing, Stardew Valley e Graveyard Keeper, potrebbe valere la pena dare un'occhiata One Lonely Outpost.

Annuncio pubblicitario: