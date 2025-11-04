One Piece annuncia il membro del cast della Stagione 3 prima che la Stagione 2 sia ancora più esaurita

HQ

Okama-wayyyyy! Un personaggio preferito dai fan è stato scelto per l'adattamento di Netflix One Piece e finalmente sappiamo quando arriverà Bon Clay AKA Mr. 2. Purtroppo, non arriverà alla seconda stagione, che arriverà il prossimo marzo, e si unirà invece al cast per la terza stagione dello show.

One Piece La stagione 3 non ha ancora una data di uscita, ma dall'arrivo di Bon Clay nella stagione 3 abbiamo almeno un'idea di dove probabilmente finirà la storia della stagione 2. Bon Clay appare per la prima volta quando l'equipaggio di Strawhat sta per attraccare ad Alabasta, e impressiona immediatamente alcuni della banda mentre stranifica gli altri con la sua capacità di trasformarsi in altre persone.

È improbabile che arriveremo ad Alabasta entro la fine della stagione 2, quindi. O se lo facciamo, sarà l'ultima cosa che vedremo prima dei titoli di coda. Altri personaggi di Alabasta come Crocodile, Vivi e Miss All Sunday appariranno nella prossima stagione, ma appaiono nel manga e nell'anime attraverso spaccati o archi precedenti, il che significa che non dobbiamo arrivare ad Alabasta per raggiungerli.

Bon Clay sarà interpretato da Cole Escola, lo sceneggiatore di Oh, Mary!, che ha preso d'assalto Broadway sin dall'apertura nel 2024. Hanno recitato nel ruolo di Mary Todd Lincoln nello show per diversi mesi prima di permettere ad altri attori di apparire nel ruolo. Sullo schermo, Escola è famosa soprattutto per il suo tempo in Search Party, A casa con Amy Sedaris, Difficult People e alcune apparizioni in Ziwe.