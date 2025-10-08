One Piece di Netflix mostra Laboon e Crocus nelle nuove immagini della stagione 2

HQ

È una montagna, è un'onda? No, è una balena! I pirati di Cappello di Paglia si stanno preparando a salpare per la Grand Line la prossima stagione nell'adattamento di Netflix del manga diOne Piece successo, e sappiamo già da dove inizieremo le nostre avventure in questo mari più pericoloso.

Secondo alcune nuove immagini rilasciate sulla pagina ufficiale dei social media dello show, otteniamo un altro poster perOne Piece la stagione 2, oltre ad alcune foto dal set di Crocus e una nuova immagine di Laboon, l'enorme balena che vive appena fuori dalla sua casa.

È probabile che inizieremo la stagione 2 con questo mini arco narrativo del manga e dell'anime. Laboon è uno dei personaggi preferiti dai fan, ed è bello vedere che non stiamo semplicemente saltando l'introduzione sua e di Crocus per arrivare ai momenti popolari di Drum Island e Baroque Works. Questi archi narrativi saranno ancora nella prossima stagione, e dovremo solo vedere quanto del manga Netflix riuscirà a superare prima che scorrano i titoli di coda.