One Piece Gli anime subiranno enormi cambiamenti nel 2026

Per anni, l'adattamento animeOne Piece è stato memito all'oblio per i suoi problemi di ritmo. A causa del fatto che l'anime non voleva mettersi al passo con il manga, gli episodi trascinavano le trame e le facevano avanzare a malapena prima di vedere apparire la schermata "to be continued". Ora, le cose sono cambiate, ma per mantenere alta questa qualità, One Piece sta facendo meno episodi all'anno in futuro.

Come annunciato ieri insieme al nostro primo sguardo a un fotogramma animato dell'arco narrativo di Elbaph, One Piece consegnerà 26 episodi all'anno dal 2026 in poi. Questo per consentire ai fan di "godersi un capitolo dell'opera originale in un episodio dell'anime". È anche probabile che dia agli animatori un po' di riposo tra la consegna di pezzi di animazione di qualità, piuttosto che abbassare la qualità della serie in generale.

Naturalmente, questa è un po' un'arma a doppio taglio.One Piece I fan sono abituati ad avere un sacco di contenuti, e quindi 26 episodi all'anno potrebbero non sembrare molti, ma è comunque più di quanto molti fan degli anime ottengono con uscite più tradizionali e stagionali.

