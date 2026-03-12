Gamereactor

One Piece

One Piece: La terza stagione sta uscendo "il più velocemente possibile"

Gli attori principali spiegano il grande ritardo tra le due prime stagioni e dicono che ora stanno lavorando duramente per essere più veloci.

In realtà sono passati tre anni dalla prima volta che è andata in onda la acclamata versione Netflix di One Piece , e solo questa settimana è finalmente arrivata la seconda stagione. Questo, ovviamente, è un tempo irragionevolmente lungo in generale, e forse soprattutto quando si tratta di una serie sui giovani - che, a differenza dei personaggi manga, non possono rimanere nel loro pieno per sempre.

Fortunatamente, sembra che il ritmo accelererà da ora in poi. In un'intervista a Collider con gli attori principali, Emily Rudd, che interpreta il personaggio di Nami, spiega che vogliono creare la continuazione il più rapidamente possibile:

"Abbiamo dovuto fermarci a causa degli scioperi, ma ora ovviamente vogliamo lavorare e fare questo show. Ci divertiamo tantissimo a farlo. Penso che i fan vogliano vedere di più. C'è un certo tempo che dobbiamo dedicare alla post-produzione. Abbiamo così tanto da aggiungere allo show, anche se gran parte di quello che facciamo è pratico. Ma penso che tutti noi vogliamo muoverci al ritmo più veloce possibile, quindi è quello che stiamo facendo."

Taz Skylar, che interpreta Sanji, è d'accordo, affermando che c'è stata "una pressione incredibile per pubblicarli il più rapidamente possibile." Sappiamo che la terza stagione è attualmente in fase di ripresa, ma dato che è una serie che richiede molta post-produzione, probabilmente non dovremmo sperare in un ritorno quest'anno, ma l'inizio del 2027 dovrebbe essere del tutto possibile.

Puoi leggere cosa pensiamo della One Piece: Stagione 2 qui - ma cosa ne pensi?

