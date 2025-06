Ora puoi ottenere il classico elmetto Ninja Gaiden in Halo Infinite

HQ

Uno dei caschi Halo più popolari di sempre è quello basato sull'armatura del protagonista di Ninja Gaiden Ryu Hayabusa ed era disponibile in Halo 3. Ora, mentre Ninja Gaiden è pronto a tornare questo autunno con Microsoft come editore di Ninja Gaiden 4, Halo Studios sta cogliendo l'occasione per reintrodurre questo classico casco in Halo Infinite.

In un breve video, viene rivelato che saremo in grado di richiedere sia "l'elmetto Hayabusa che il nuovo attacco per elmetto Sigma Dragon" tramite The Exchange fino all'8 luglio. Il casco è stato sviluppato insieme a Team Ninja e puoi vederlo nel video qui sotto.