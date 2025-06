Ora sappiamo chi interpreterà Clayface nel film horror del titolo

HQ

Uno dei progetti DC più inaspettati è l'imminente Clayface, basato sull'omonimo cattivo DC. Il film è scritto dal veterano dell'horror Mike Flanagan (The Haunting of Hill House, The Fall of the House of Usher), che a sua volta si è avvicinato al capo del film DC James Gunn e lo ha descritto come un progetto da sogno.

Il film sarà più simile a un film horror con elementi di thriller e tragedia, piuttosto che un tipico film di supereroi, e sarà diretto da James Watkins (Speak No Evil). Ora Gunn annuncia tramite Bluesky che il ruolo di Clayface è stato scelto, e il giovane gallese Tom Rhys Harries (White Lines, Suspicion) ha ricevuto l'onore.

Non sappiamo ancora quando Clayface sarà presentato in anteprima, ma dato che il film non ha nemmeno iniziato le riprese e probabilmente richiede molta post-elaborazione per gli effetti, non dovremmo aspettarci che arrivi nelle sale fino al 2027.