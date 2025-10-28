HQ

A volte non posso fare a meno di chiedermi perché alcuni giochi diano la priorità al multiplayer o agli elementi cooperativi. Quando guardi Anshar Studios ' Painkiller, ti viene immediatamente in mente un'avventura simile a Doom piena zeppa di demoni vili da uccidere e armi epiche e roboanti da mettere a frutto. C'è anche una premessa e una trama interessanti al centro che ruota attorno all'aiutare il Voice of the Creator Metatron a porre fine ai piani dell'angelo caduto Azazel, viaggiando intorno a Purgatory e infine sconfiggendo i suoi tre figli selvaggi noti come Nephilim. Ancora una volta, a livello di superficie, a livello macro, Painkiller ha tutti i pezzi al loro posto per essere un interessante sparatutto d'azione e tuttavia, a causa di un'enfasi sul multiplayer cooperativo, fatica a mantenere l'atterraggio.

Immaginate questo. Prendi uno dei giochi moderniDoom con cui molti di noi hanno familiarità e poi ridimensiona ogni livello fino a circa un terzo delle sue dimensioni e regola la configurazione in modo che ci sia meno una progressione naturale e più enfasi sulla pulizia delle arene dai nemici. Quindi affronta queste missioni più brevi e bloccale dietro diverse code multiplayer, in cui non puoi giocare da solo ma devi giocare con bot IA, amici o persone casuali online. Puoi ancora lavorare attraverso livelli abbastanza ben assemblati con immagini impressionanti e padroneggiare un sistema di movimento e tiro che è gratificante nella pratica, ma è finita una storia da cui puoi divulgare molto interesse e l'enfasi sul livellamento e la raccolta di risorse per scopi limitati significano che c'è troppa attenzione alla rigiocabilità e non abbastanza su scenari memorabili.

Si tratta di Painkiller. È un gioco che ha elementi e caratteristiche che puoi apprezzare, ma sono sepolti sotto una montagna di mediocrità di cui è difficile entusiasmarsi. Ci sono quattro personaggi che hanno tratti unici molto minori e retroscena che non vorresti mai conoscere, e ci sono sei armi da sbloccare e potenziare, che è un buon numero e varietà, ma non ci sono abbastanza missioni per garantire lo sblocco e il livellamento di tutti. E questa è la mia più grande lamentela con Painkiller; sembra semplicemente un gioco in accesso anticipato di contenuti.

Quello che ottieni qui sono tre raid divisi in tre missioni ciascuno che, a difficoltà normale, potrebbero richiedere tre ore per essere completati collettivamente se sei lento. Poi c'è anche una modalità roguelike che è abbastanza divertente e forse il modo migliore per giocare Painkiller, ma è anche abbastanza rudimentale e supporta solo circa 30 minuti di gioco alla volta sulla difficoltà media. Anshar tenta di aggirare questo problema incoraggiandoti ad affrontare ogni Raid o la modalità roguelike a difficoltà più difficili per espandere la lunghezza del gameplay, ma non c'è quasi alcun motivo per farlo, poiché la progressione è di base e consiste principalmente in un sistema di raccolta delle carte che si presenta sotto forma dell'elemento Tarocchi.

I Tarocchi sono un sistema interessante, ma è fondamentalmente alla mercé dell'economia del gioco, poiché per pescare una carta è necessario spendere oro, che viene raccolto con parsimonia durante le missioni. Quindi il ciclo si presenta come tale; affronta missioni più facili per guadagnare oro e usalo per pescare le carte dei tarocchi per essere in grado di avere maggiori possibilità nelle difficoltà più difficili. Ancora una volta, è un sistema che ha senso in teoria, ma in pratica, quando hai visto tutto quello che c'è da vedere dopo una manciata di ore, non puoi fare a meno di chiederti perché ti preoccupi di provare ogni missione a una difficoltà più difficile. Non è come se Painkiller fosse un looter-shooter che premia l'equipaggiamento migliore per il tuo sforzo. Lo fai solo per amore del gioco, il che è un problema in quanto non c'è una storia avvincente al centro e la progressione - oltre a raccogliere le carte dei Tarocchi che vengono distrutte dopo averle usate in una corsa - è a dir poco carente.

E così di nuovo si chiude il cerchio perché ogni volta che gioco Painkiller, non posso fare a meno di pensare che questo gioco abbia fondamentalmente l'idea sbagliata. Ci sono abbastanza sparatorie e movimenti serrati e gratificanti che, combinati con la serie di nemici e la bella grafica, avrebbero potuto costituire la base necessaria per supportare una grande storia d'azione. Ma invece non lo capiamo. Quello che otteniamo è una situazione simile a quella di FBC: Firebreak in cui non è quasi un disastro, ma ti ritrovi anche a lottare per motivi per tornare o da consigliare agli amici. Di solito non sono una persona che supera la quantità rispetto alla qualità, ma sembra che questo gioco abbia bisogno del doppio dei contenuti disponibili per andare avanti, perché non riesco a immaginare che Anshar riceverà lo stesso livello di clemenza che Remedy si è dato per riportare FBC: Firebreak in carreggiata, il che si sta rivelando una sfida. E questo supponendo che Anshar abbia anche in programma di espandersi Painkiller in modo significativo su tutta la linea.

Quindi, in definitiva, mi sento come se Painkiller avesse una strada difficile davanti a sé. Il team di sviluppo mostra segni di qualità e abilità di sviluppo in alcune delle caratteristiche del titolo, ma allo stesso tempo, Painkiller chiede molto a un consumatore e non dà molto in cambio.