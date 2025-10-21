Palworld dà il via alle celebrazioni di Halloween alla fine di questa settimana

HQ

Come tutti sappiamo, Halloween è alle porte la prossima settimana. Questa festa americana (sì, sappiamo delle sue radici irlandesi) è ora celebrata in tutto il mondo, e da nessuna parte è più evidente che nel mondo dei giochi. Tutti i titoli con una sorta di componente online tendono a cospargere generosamente di zucche, scheletri e altre cose che rendono la festa quello che è, e il 2026 non farà eccezione.

Ora, l'account ufficiale Threads per Palworld ha annunciato che sono pronti per iniziare i festeggiamenti:

"Qualcosa di misterioso si nasconde nell'ombra... Cosa potrebbe essere? Lo scopriremo il 23 ottobre... 👀"

L'immagine mostra Zoe e Depresso, il primo indossa un vestito di Halloween, ma al momento in cui scriviamo non si sa cosa stia succedendo con il secondo.