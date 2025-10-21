Palworld dà il via alle celebrazioni di Halloween alla fine di questa settimana
Pocketpair afferma che c'è "qualcosa di misterioso in agguato nell'ombra" ma non ci dirà di cosa si tratta... ancora...
Come tutti sappiamo, Halloween è alle porte la prossima settimana. Questa festa americana (sì, sappiamo delle sue radici irlandesi) è ora celebrata in tutto il mondo, e da nessuna parte è più evidente che nel mondo dei giochi. Tutti i titoli con una sorta di componente online tendono a cospargere generosamente di zucche, scheletri e altre cose che rendono la festa quello che è, e il 2026 non farà eccezione.
Ora, l'account ufficiale Threads per Palworld ha annunciato che sono pronti per iniziare i festeggiamenti:
"Qualcosa di misterioso si nasconde nell'ombra... Cosa potrebbe essere? Lo scopriremo il 23 ottobre... 👀"
L'immagine mostra Zoe e Depresso, il primo indossa un vestito di Halloween, ma al momento in cui scriviamo non si sa cosa stia succedendo con il secondo.