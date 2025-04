Palworld gli sviluppatori non sono fan del soprannome "Pokémon con le pistole"

HQ

Da quando Palworld è stato mostrato per la prima volta, la gente lo ha chiamato "Pokémon con le pistole", e per ragioni abbastanza ovvie. Ma Palworld è un po' più di questo, e per questo motivo, Pocketpair ha cercato di scrollarsi di dosso la descrizione, ma senza successo. Questo è ciò che il direttore delle comunicazioni e responsabile della pubblicazione John "Bucky" Buckley ha detto a IGN in un'intervista:

"Abbiamo rivelato il gioco al mondo nel giugno del 2021, quindi un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un trailer in quello che viene chiamato Indie Live Expo, che è un evento di gioco indie in Giappone. Inizialmente l'abbiamo mostrato al pubblico giapponese, abbiamo avuto un'accoglienza davvero, davvero buona. Ma molto rapidamente, i media occidentali hanno messo gli occhi su questo piccolo gioco e siamo stati rapidamente etichettati, già nel 2021, come un "certo franchise" più armi. Questo sarebbe qualcosa che ci è rimasto impresso fino ad oggi, nonostante i nostri migliori sforzi per scrollarcelo di dosso".

Tuttavia, Buckley ammette che il soprannome ha contribuito all'enorme successo di Palworld e dice che è ancora OK per le persone usarlo, anche se, come afferma, non pensano che sia del tutto accurato. Desidera quindi che le persone si facciano un'idea propria provandola e rendendosi conto che le somiglianze non sono così tante.