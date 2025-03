Palworld Il community manager dice che è stato "super popolare" odiare il gioco dopo il lancio

HQ

Palworld è stata una delle più grandi storie di successo dell'anno scorso quando si è trattato di uscite. Il concetto di Pokémon con le pistole era destinato a diventare popolare, ma quando milioni di giocatori si sono riversati su Palworld, Pocketpair sapeva di avere qualcosa di speciale. Questo non ha impedito alle persone di odiarlo, però.

Il responsabile della community globale di Pocketpair, John Buckley, ha dichiarato che era "super popolare odiare Palworld " in un discorso alla GDC (grazie, PCGamer).

"Potrei stare qui e dirvi che non abbiamoPalworld generato l'intelligenza artificiale, ma almeno cinque persone in questa stanza diranno 'bugiardo'. Ma è quello che è. Abbiamo un po' rinunciato a ripeterlo, ma non l'abbiamo fatto, lo prometto", ha aggiunto.

Le voci sull'intelligenza artificiale e le accuse di plagio hanno raggiunto un punto di ebollizione quando lo sviluppatore di Palworld è stato colpito da una causa da parte di Nintendo. "Praticamente tutti a Pocketpair sono grandi fan [dei Pokémon], quindi è stata una giornata molto deprimente, tutti a testa bassa e camminavano sotto la pioggia", ha detto. Eppure, anche con questi colpi, Palworld e Pocketpair stanno ancora prosperando, cosa che Buckley attribuisce all'atteggiamento dell'azienda.

"Penso che molte aziende potrebbero crollare sotto le minacce, sotto la pressione, sotto la negatività, ma siamo riusciti a trattenere tutto il nostro personale. Siamo riusciti ad andare avanti perché siamo un'azienda molto unita e unita".