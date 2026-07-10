Palworld registra il massimo massimo Steam giocatori dal lancio dell'Early Access a gennaio 2024

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Quando Palworld debuttò per la prima volta su Steam come titolo in Accesso Anticipato, il gioco salì rapidamente alle stelle nelle classifiche dei giocatori contemporanei di tutti i tempi grazie a un solo numero di 2,1 milioni di giocatori che si registrarono nel gioco in un solo momento. In effetti, il gioco è stato così immensamente popolare che ancora oggi detiene il record di essere il terzo gioco più giocato contemporaneamente su Steam di tutti i tempi, dietro solo a PUBG: Battlegrounds (3,2 milioni) e Black Myth Wukong (2,4 milioni).

Poiché oggi è la data di lancio 1.0 di Palworld e il gioco 'completo' sta arrivando, i fan sono stati rapidi a tornare al progetto a centinaia di migliaia. Il picco attuale, al momento della scrittura su SteamDB, è di 435.430 giocatori simultanei, che per riferimento è il maggior numero totale di giocatori simultanei Palworld dal suo arrivo in Early Access a gennaio 2024. È anche un picco abbastanza alto da rendere il gioco il 36° titolo più giocato contemporaneamente di tutti i tempi su Steam...

Piuttosto impressionante considerando che i numeri di giocatori tendono a raggiungere il picco per il lancio di un gioco su Steam il primo venerdì o sabato sera, il che suggerisce che questo numero aumenterà solo nelle prossime 24-48 ore.

Hai intenzione di essere uno dei centinaia di migliaia che fanno il check-out Palworld questo weekend? Vale anche la pena ricordare che il numero completo di login dei giocatori questo weekend sarà molto più alto rispetto alle figure mostrate su Steam, grazie alla disponibilità del progetto su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.