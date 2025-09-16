Palworld v1.0 verrà lanciato nel 2026 con un sacco di nuove funzionalità

HQ

Palworld lo sviluppatore Pocketpair ha annunciato ufficialmente che il gioco di crafting di sopravvivenza verrà lanciato completamente in versione 1.0 il prossimo anno. Dopo alcuni grandi aggiornamenti usciti costantemente dall'uscita del gioco nel gennaio dello scorso anno, Pocketpair si sta preparando per l'esperienza completa Palworld.

In un post sui social media di Palworld, riceviamo un promemoria di quanto lontano sia arrivato il gioco, poiché ci viene detto dell'aggiornamento Sakurajima, Feybreak e altro, che ha portato nuovi amici, aree e meccaniche. Sono previsti altri contenuti per questo importante traguardo, ma al momento Pocketpair sta dando la priorità a qualcos'altro con Palworld.

In particolare, vuole correggere le "stranezze e jank" per cui Palworld è noto. I giochi in accesso anticipato possono essere un po' buggati, ma in un lancio 1.0 i fan potrebbero non essere così indulgenti. Il lavoro per correggere Palworld sta iniziando ora, in modo che i piani per il rilascio della v1.0 possano concretizzarsi nel 2026.