Path of Exile 2 dovrebbe uscire dall'Early Access entro la fine dell'anno

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Ambientato nel mondo fantasy di Wraeclast, un continente ostile e letale ricco di creature e segreti, Path of Exile 2 è ricco di contenuti e ci si aspetta essere un degno successore di Path of Exile. Nonostante il gioco sia ancora in stato di Accesso Anticipato, sono già disponibili diversi pacchetti di supporto DLC, tra cui il supporto di Faridun e il pacchetto di supporto Lord of Ogham, entrambi contenenti set di armature, distintivi con nome e animali domestici.

Grinding Gears ha introdotto un nuovo sistema di abilità Path of Exile 2 con 240 gemme di abilità attive e 200 gemme di supporto. Inizialmente erano previste 12 classi di personaggi per il lancio del gioco, tuttavia, il direttore di gioco e co-fondatore di Grinding Gears, Jonathan Rogers, ha dichiarato di ritenere che le otto classi (guerriero, ranger, cacciatrice, strega, mercenaria, monaco, druido e strega) che abbiamo nella versione in accesso anticipato del gioco saranno sufficienti per un lancio iniziale della 1.0. Si ritiene che le classi rimanenti saranno il Malandrino, il Duellante, l'Ombra e il Templare, come si vede in Path of Exile 1.

Path of Exile 2 presenta un elenco di boss nelle loro numerose campagne e le opzioni di personalizzazione dei personaggi sono infinite, con sistemi di gemme delle abilità e la possibilità di specializzarsi in doppia specializzazione nell'albero delle abilità passive, aggiungendo un ulteriore livello di personalizzazione.

Fortunatamente, nonostante tutti i contenuti e la moltitudine di opzioni di personalizzazione, non serve un PC ad alte prestazioni per giocare a Path of Exile 2 quando uscirà nella seconda metà di quest'anno. Il gioco sarà disponibile anche su PS5 e Xbox X/S.