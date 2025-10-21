Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2

HQ

"Ma Alberto, cosa ci fai a giocare di nuovo a Persona 3 Reload, non hai imparato niente dalla prima volta?" Sembra una drammatizzazione, ma questa è stata una conversazione molto reale che ho avuto con mia moglie a casa mentre rivivevo la storia di The Darkest Hour e riallacciando i rapporti con i miei cari amici di S.E.E.S. Perché giocare a Persona 3 Reload a questo punto è proprio questo, è come tornare a casa dei tuoi genitori a Natale: ti godi ogni momento, sai che forse passerà molto tempo prima di rimettere piede nella serie... E devi anche sottometterti a certe regole che non devono piacerti affatto.

Metafore a parte, oggi non troverai una recensione esaustiva e dettagliata di P3R, perché l'ho già fatto quando Atlus ha rilasciato per la prima volta il gioco su PC e console all'inizio del 2024 su Gamereactor Spain (ma sottoscrivo pienamente l'ottima recensione che ha fatto Anders). Oggi è piuttosto lodare e ammirare il fatto che Atlus abbia ancora una volta realizzato un altro miracolo di ottimizzazione per le console Nintendo, come ha fatto con Persona 5 Royal per Nintendo Switch 1, che è pura stregoneria (oltre che uno dei migliori JRPG che puoi giocare sulla console portatile).

Ma nel caso in cui ci sia qualcuno di nuovo qui che non ha molto tempo per leggere l'ampia recensione precedente, riassumerò dicendo che Persona 3 Reload è una nuova rivisitazione (ancora un'altra) di Shin Megami Tensei: Persona 3, un titolo che è arrivato in Occidente con il sottotitolo della sua serie "madre". E che già segnava, anche in quel lontano anno 2006, il futuro di tutto ciò che attualmente rimane il Persona franchising. Dopo l'uscita su PlayStation 2 abbiamo avuto versioni portatili in Persona 3 Portable e Persona 3 FES, ognuna con le proprie piccole sfumature e differenze, sia nei contenuti che nella narrazione.

Persona 3 Reload segue uno studente delle superiori appena arrivato che si unisce al gruppo S.E.E.S. (Shadow Enforcement Extracurricular Society ), guidato da Mitsuru Kirijo, per combattere contro le creature chiamate Shadows durante la misteriosa "Ora Oscura", un'ora in più nella notte in cui solo individui specifici (come i membri del SEES ) sono svegli e proteggono la popolazione. Usando la loro capacità di evocare manifestazioni di potere interiore chiamate Personas, tu e i tuoi compagni di classe delle superiori, come Yukari Takeba e Junpei Iori, esplorate il Tartarus Tower alla ricerca di modi per fermare il Dark Hour. E oltre a tutte queste cose notturne, puoi andare a lezione, condurre una normale vita adolescenziale, fare gite, studiare e migliorare i tuoi legami sociali.

Ho impiegato altre 60 ore? Certo che l'ho fatto. Persona 3 Reload è un JRPG assolutamente essenziale per ogni amante del genere. Ha uno stile artistico che può essere paragonato solo ad altre puntate del suo stesso franchise, personaggi memorabili, attività secondarie, progressione limitata o a tempo... Persona 3 Reload è un gioco meraviglioso e la versione Nintendo Switch 2 funziona senza problemi. Niente scatti, niente più caricamenti di quelli che abbiamo già visto nella versione iniziale. I controlli Joy-Con sono reattivi, hanno un bell'aspetto nel dock collegato alla TV e sul palmare hanno reso le mie notti insonni altrettanto piacevoli. Come sono riusciti a condensare il tutto fino a 21,6 GB? Magia.

La verità è che molti di noi erano sicuri che con Persona 3 Reload avremmo ottenuto una versione definitiva (la quarta volta è il fascino, pensavamo) del gioco originale, ma non è stato così. L'uscita di febbraio ha visto un buco spalancato verso la fine dell'avventura sotto forma del successivo Aigis Episode "The Answer", che è stato rilasciato mesi dopo come DLC a pagamento. Qualcosa che ha sollevato non poche sopracciglia e un'ondata di critiche tra i fan della serie. Qualcosa a cui ora, quando sta per arrivare la versione Nintendo Switch 2, avrebbero potuto rimediare, in parte, includendo tutto il contenuto nello stesso codice (perché Persona 3 Reload in versione fisica è un Game Key Card, intendiamoci). Ma non è nemmeno così. The Answer è ancora un DLC a pagamento in P3R per Switch 2, e sapere è come quella cicatrice che prude di tanto in tanto, ogni volta che il tempo sta per cambiare.

Quindi, tutto sommato: dovresti giocare Persona 3 Reload su Nintendo Switch 2 ? Se stavate aspettando proprio questa versione per immergervi nel suo mondo, la risposta è un sì assoluto. E ti invidio: ti aspettano dozzine di ore di vero divertimento e una qualità che scarseggia nel solito tasso di rilascio. Tuttavia, se ti è già piaciuto P3R su PC, PS5 e/o Xbox Series, non troverai nulla di nuovo qui. The Answer è ancora bloccato dietro un paywall e l'edizione della cartuccia fisica come Game Key Card è qualcosa per cui non ottieni nulla in più. Spero solo che quando sarà il turno di Persona 4 Revival tra un po' sapranno come accontentare tutti i fan fin dall'inizio.