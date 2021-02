Stai guardando Pubblicità

Da quando EA ha smesso di produrre giochi di golf dopo l'uscita di Rory McIlroy PGA Tour nel 2015, è HB Studios a gestire il mercato dei giochi di golf. Poco prima del lancio della terza iterazione della serie, The Golf Club 2019 featuring PGA Tour, 2K Sports è arrivata e ha finanziato il team. Non hanno avuto abbastanza tempo per avere un impatto significativo sul prodotto finale, ma ora, a due anni di distanza, sono pronti a darci un nuovo gioco di golf, PGA Tour 2K21.

Personalmente, ho giocato ai giochi Golf Club anche più di quanto facessi ai buoni vecchi giochi di Tiger Woods, il che la dice lunga dato che quei giochi erano ben sfruttati sulla mia PlayStation 2. I giochi erano più simulativi rispetto a quelli di EA che erano molto più arcade. Con l'ingresso di 2K Sports i fan più accaniti della serie hanno temuto che sarebbe accaduto lo stesso anche a questa serie. Sono felice di dire che non è così.

In realtà, si tratta di una semi-bugia. Ci sono alcuni aspetti del gioco che sono più arcade, ma la parte di simulazione è ancora molto presente e anche più impegnativa che mai. HB Studios e 2K Sports hanno trovato un ottimo equilibrio per rendere il gioco attraente sia per il golfista occasionale che per quello hardcore.

Cominciamo dall'inizio. Un'altra aggiunta tardiva al The Golf Club 2019 featuring PGA Tour è stata la partnership con il PGA Tour. Non significava molto per il gioco se non alcuni percorsi ufficiali, ma per PGA Tour 2K21 hanno fatto un ulteriore passo avanti. Sono disponibili un totale di 12 professionisti PGA contro cui giocare nella modalità carriera migliorata e sono stati aggiunti ancora più percorsi ufficiali. Anche le classifiche del PGA tour in modalità carriera sono piene zeppe di giocatori reali, ma mancano alcuni nomi come Tiger Woods, Rory McIlroy, Phil Mickelson, Viktor Hovland e Collin Morikawa. Con loro è stata rimossa anche l'opzione per modificare i nomi dei giocatori, e a questo punto sarà interessante capire se ci saranno aggiornamenti che li implementeranno in futuro.

La modalità Carriera vede anche altri miglioramenti interessanti. I tempi di gioco sono ora realistici con 4 eventi round, poiché i leader iniziano per ultimo sia nel round 3 che nel 4. La difficoltà può essere impostata esattamente come desideri con ottimi modi per personalizzarla. Puoi modificare la difficoltà degli avversari pur avendo impostazioni di difficoltà diverse per le condizioni, decidere se gli avversari devono essere coerenti da round a round, da evento a evento o anche quanto è probabile che giocheranno nella maggior parte degli eventi. Questo, oltre alle sfide rivali contro i 12 professionisti PGA in primo piano e molte sfide per gli sponsor, rende la modalità carriera più attraente che mai. Anche le statistiche sono molto migliorate dall'ultima volta e da quello che posso dire dopo due stagioni del tour, è che sembrano molto accurate.

Anche la presentazione dei tornei in modalità carriera è stata modificata sia in termini di grafica sia per la presenza di un team in telecronaca completamente nuovo. John McCarthy è stato retrocesso in campo a dare intuizioni ogni tanto, mentre Luke Elvy e Rich Beem sono tornati in tribuna. Sono un'aggiunta fresca, ma alla fine è destinata a essere ripetitiva come la maggior parte degli altri giochi sportivi. Alcuni dei loro commenti sono divertenti, ma non dopo la sesta o la settima volta in un breve periodo di tempo. Per tutto il resto del gioco come il multiplayer e le società, John McCarthy è ancora la star. Dopotutto, è la voce del Golf Club.

Parlando di società, gli sviluppatori hanno deciso di rimuovere le società offline per PGA Tour 2K21 per qualche motivo. La mia ipotesi è che ritengano che la modalità carriera sia abbastanza buona già così com'è e vogliano mostrarla il più possibile. Inoltre, non ci sono problemi a creare una società online privata e giocarla da sola come opzione per le società soliste.

C'erano grandi differenze nelle varie versioni di piattaforma dell'ultimo gioco della serie, e dal punto di vista dei menu sembra essere ancora così. Durante questo periodo di recensione ho potuto provare solo la versione per PlayStation 4, ma rispetto ai video che ho visto dalla versione per PC sembra che la differenza sia la stessa di prima. La nota positiva è che la differenza nel gameplay sia sparita, il che è un enorme miglioramento. Gli utenti PlayStation avevano un enorme vantaggio nei tornei di terze parti online come TGCTours nella versione precedente, ma questo sembra essere oramai un ricordo del passato.

La cosa più importante nella maggior parte dei giochi attualmente in commercio resta ovviamente il gameplay, e come affermato in precedenza, PGA Tour 2K21 ha trovato un modo per includere tutti i giocatori indipendentemente dalle loro abilità. Per i giocatori occasionali ci sono un sacco di assist da attivare per rendere il gioco più semplice. Sono disponibili dei preset che mi aiutano a scegliere il tipo di gameplay che voglio provare, ma posso anche andare in profondità in ciascuna di queste impostazioni scegliendo di tutto, dalla difficoltà dello swing al numero di anteprime dei putt che ho a disposizione. Inoltre, ora posso decidere se voglio preoccuparmi o meno del vento e cose di questo tipo. Questo rende il gioco molto accessibile a chiunque voglia semplicemente sedersi e rilassarsi con una partita di golf, o più impegnativo per gli appassionati di simulazione. Questo gioco è molto, molto impegnativo alla difficoltà più difficile. Oh, e sì, il backspin fa il suo ritorno in PGA Tour 2K21, dopo essere stato una caratteristica mancata nel suo predecessore.

La grafica e il suono di questo nuovo gioco non sono molto diversi da ciò che abbiamo imparato ad amare. Qualche miglioramento qua e là, prima di tutto nell'aspetto dell'erba, ma la grafica generale è buona senza essere spettacolare. La folla non ha ancora alcun impatto sul gameplay e si trasforma in fantasma quando la pallina da golf va verso di loro, e l'animazione del giocatore di golf è praticamente la stessa di prima. I suoni del corso sono buoni come una volta e la colonna sonora è più fredda che mai.

C'era il timore che 2K avrebbe aggiunto alcuni elementi "pay-to-win" della serie NBA 2K. La maggior parte delle persone temeva che il nuovo sistema di attributi per i club significasse che quelli che pagavano di più avrebbero ottenuto i club migliori. Per fortuna, non è così. Il nuovo sistema di attributi del club funziona meravigliosamente perché i club più elevati sono meno indulgenti e li rendono molto più difficili da raggiungere. Un sistema ben bilanciato che funziona a meraviglia, se me lo chiedi.

Infine, anche il design dei percorsi ha ottenuto alcuni aggiornamenti. Questa caratteristica è forse la ragione principale per cui il gioco The Golf Club dura molto più a lungo rispetto ad altri giochi sportivi. La quantità di ottimi percorsi creati dagli utenti rende possibile giocare un nuovo corso ogni singolo giorno. Gli oggetti nel designer erano legati a un tema specifico, ma ora sono completamente aperti, il che apre a un intero mondo di possibilità. Questo, combinato con nuovi elementi aggiunti e la capacità di sovrapporre le texture con velocità e facilità, porterà probabilmente ad alcune fantastiche creazioni del gruppo di talento che sappiamo dedicherà molto tempo a questa parte del gioco.

A parte gli aspetti positivi, il gioco ha ancora i suoi difetti. Il numero di volte in cui la mia palla è rotolata lentamente nella trappola di sabbia solo per avere un lie del 70-80% è più di quanto vorresti sapere. Il sistema di caduta quando qualcosa mi è stato catturato negli occhi e ho colpito la palla in acqua sembra leggermente migliorato, ma lontano dall'essere perfetto. Il colpo splash è un'ottima aggiunta per uscire dai bunker laterali del green, ma con l'aggiunta di quello sopra il campo e il tiro al flop, rende l'esperienza meno impegnativa intorno ai green. Anche con la strana decisione di rimuovere il punch shot, un colpo abbastanza comune nel golf di questi tempi. Manca anche il cross-play, nonostante questo sia uno sport perfetto per questo tipo di funzione. Il fatto di dover ancora condividere i tuoi risultati online su siti di terze parti per avere qualche confronto è semplicemente ridicolo al giorno d'oggi.

Tutto sommato, PGA Tour 2K21 è comunque un ottimo gioco. Nessun dubbio su questo. Soddisferà sia i giocatori che cercano un'atmosfera più arcade sia quelli che desiderano una simulazione pura, il che significa una base giocatori ancora più ampia. Grazie alle importanti aggiunte alla modalità carriera, miglioramenti al gameplay di base e nuovi giocatori e campi con licenza, resta il miglior gioco di golf in circolazione e probabilmente lo rimarrà fino al lancio della prossima edizione.