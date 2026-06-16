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Pictonico! è uno di quei strani progetti Nintendo che in realtà non prevedi arrivare. È un gioco mobile in cui le tue foto vengono trasformate in piccoli mini-giochi dal ritmo veloce. I volti del tuo rullo di macchina finiscono in banane, fiori, bocche, corpi strani e altre sciocchezze colorate, e poi devi trascinare, toccare, punzecchiare, nutrirle, raderle, sbucciarle o salvarle in pochi secondi. È molto simile a WarioWare, ma senza Wario. Il che, purtroppo, significa anche che gran parte di ciò che di solito dà personalità ed energia a questo tipo di gioco manca.

L'idea di base non è male - anzi il contrario - la prima volta Pictonico! che tiri fuori una vecchia foto dal tuo cellulare e trasformi qualcuno che conosci in un piccolo oggetto da gioco affamato, spalancato e grottesco, è difficile non sorridere. C'è qualcosa di genuinamente Nintendo-accogliente nella pura eccentria di tutto ciò, nel desiderio di trasformare qualcosa di così banale come la tua libreria fotografica in qualcosa di tattile e ridicolo. Il gioco è anche splendidamente presentato, colorato, facile da comprendere e costruito con quel tipico senso di schiettezza Nintendo. Ci vogliono circa tre secondi per capire di cosa si tratta e quattro secondi per capire cosa fare.

Il problema è che ci vogliono anche circa dieci minuti per iniziare a capire dove siano i limiti.

Il mini-gioco 'Aiuta Joel a mangiare' era piuttosto divertente la prima volta.

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Pictonico! è divertente nello stesso modo in cui un buon trucco da festa è divertente. La prima volta, ridi. La seconda volta, annuisci con gratitudine. La terza volta, hai già preso la mano. I mini-giochi sono spesso così semplici che funzionano più come gag animate che come gameplay vero e proprio. Fai una chioccia. Premi qualcosa. Sbuccia qualcosa. Sposta qualcosa. Reagisci in fretta. Fallimento. Riprova. Non è affatto una schifezza, e in brevi momenti può essere piuttosto piacevole, ma manca di quell'inventiva irrequieta che rende WarioWare più di uno spettacolo pirotecnico di sciocchezze. WarioWare funziona perché ogni secondo sembra un cervello interno di Nintendo che è stato lasciato cadere a terra e che ha continuato a pensare comunque. Pictonico! sembra più una buona idea allungata in un intero gioco senza che nessuno si chieda quanto durerà la battuta.

I mini-giochi stessi sono del classico tipo reazione a test, dove devi capire rapidamente cosa vuole fare lo schermo prima che il tempo scada scadente. A volte si tratta di nutrire una bocca, a volte di tirare via i capelli, toccare la cosa giusta, sbucciare una banana, evitare qualcosa al momento giusto, o semplicemente interpretare una situazione visiva assurda abbastanza rapidamente da non fallire. Quindi non si tratta di mini-giochi con molta profondità meccanica, ma piuttosto piccoli gesti fulminei basati su sorpresa, ritmo e sul fatto che le tue immagini rendono le situazioni più ridicole di quanto siano in realtà. Quando funziona, è davvero divertente. Quando non succede, sembra quasi sempre di scorrere attraverso un'app interattiva di battute.

Joel il Gatto Sabbia è bello, ma a un certo punto hai già iniziato a stufarti un po' di lui.

Questo è particolarmente evidente nella varietà. Sì, sulla carta ci sono molti mini-giochi, ma la sensazione di ripetizione si fa sentire molto prima di quanto dovrebbe. Molti segmenti si basano sulla stessa formula: un volto più una situazione assurda più un semplice gesto di tocco. E certo, è carino quando il gioco usa una foto del rullino fotografico in modo inaspettato, ma quando la sorpresa stessa è la meccanica principale, diventa anche molto dipendente dal fatto che tu fornisca l'umorismo. Se hai foto divertenti di amici, famiglia o cose strane sul telefono, Pictonico! può essere davvero divertente. Se, invece, hai un rullino fotografico abbastanza ordinario con screenshot, foto di cibo, cani sfocati e ricevute di Ica, diventa rapidamente più difficile. Poi diventa chiaro quanto dell'intrattenimento derivi effettivamente dalle tue foto piuttosto che dai giochi stessi.

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Non aiuta nemmeno il fatto che Pictonico! sembri piuttosto costoso considerando quello che si ottiene realmente. L'app è scaricabile gratuitamente, ma la versione gratuita è, in pratica, per lo più un assaggio, e se vuoi il pacchetto completo devi acquistare i due volumi di gioco. Il prezzo di per sé non è esagerato, ma sembra alto per un gioco mobile che si basa così chiaramente su brevi sessioni, un numero limitato di idee e un espediente che perde rapidamente il suo fascino. Per lo stesso prezzo, puoi trovare giochi molto più sostanziali, sia su mobile che su Switch, e questo lascia Pictonico! in una strana via di mezzo dove sembra troppo costoso per essere una semplice app divertente e troppo sottile per sembrare un acquisto davvero valido.

Il design del gioco è perfettamente a posto.

Quando anche il contenuto sembra limitato, diventa difficile evitare il paragone che si nasconde costantemente sullo sfondo. Perché non puoi parlare di Pictonico! senza parlare di WarioWare. È così evidentemente collegato che qualsiasi tentativo di vederlo come qualcosa di completamente separato sembra quasi quasi illegale. Ma il paragone Pictonico! non fa alcun favore. WarioWare ha Wario, Mona, Jimmy T, Ashley, le micro-storie, i menu, la musica, la sciocchezza e quell'energia speciale di Wario. Pictonico! ha le tue foto. È divertente, ma è anche scarso sul terreno. Mi sono ritrovato a pensare più volte che sarebbe stato molto più divertente come nuova modalità WarioWare, in cui Wario e la banda avessero preso il mio rullino fotografico e l'avessero trasformato in qualcosa di davvero, disgustosamente divertente da Nintendo.

Come gioco mobile indipendente, però, finisce per sembrare un po' privo di identità. Il nome Pictonico! non dice molto, la mascotte non rimane impressa, e l'intero pacchetto assume un'atmosfera stranamente anonima nonostante il concetto sia così personale. È quasi impressionante: un gioco che usa letteralmente foto di persone che conosci riesce comunque a risultare meno distintivo rispetto a un classico gioco WarioWare.

Ci sono però momenti in cui Pictonico! fa la cosa giusta. Nei contesti sociali, con le foto giuste e le persone giuste nella stanza, può essere molto divertente. È facile capire il perché, soprattutto quando una persona inaspettata appare in una situazione completamente assurda e tutti intorno allo schermo reagiscono contemporaneamente. Poi funziona come una piccola macchina digitale per scherzi, l'equivalente mobile di mettere gli occhi sulla frutta e fingere che sia arte. È a bassa soglia, bassa resistenza e rapida da premiare. Per bambini, giochi in famiglia o cinque minuti sul divano, può sicuramente valere la pena.

Con i soldi guadagnati nel gioco, puoi comprare le carte "Today's Fortune". Perché? Non ne sono davvero sicuro.

Ma come gioco, non c'è molto a cui aggrapparsi. Manca profondità, manca di sorprese dopo la prima ondata e manca quella sensazione di voler giocare un altro round per vedere cosa succede dopo. L'ho giocato, ho sorriso un po', ci ho provato ancora qualche volta, e poi ho capito che non avevo davvero motivo di continuare. Non perché fosse rotto. Non perché fosse fatto male. Ma perché non è mai cresciuto in qualcosa di più del suo tono.

Quindi Pictonico! è un piccolo gioco mobile perfettamente decente, ma è anche molto chiaro cosa sia: un'idea divertente, una risata veloce, un momento di intrattenimento leggero basato sull'immagine, e poi poco altro. È Nintendo nel suo momento più strano, che fondamentalmente adoro, ma non è Nintendo nel suo momento più brillante. Se avesse avuto una connessione WarioWare più chiara, più personalità, strati più inaspettati e un grado maggiore di varietà di gameplay folle, avrebbe potuto essere qualcosa di davvero memorabile. Così com'è, sembra più qualcosa che provi, mostri a un amico e poi raramente riapri.