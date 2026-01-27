Pikmin 2 e Metroid Prime 2: Echoes potrebbe arrivare presto nella libreria GameCube di Nintendo Switch Online
Il materiale promozionale per il Nintendo Switch Online Expansion Pack mostra che due classici potrebbero essere in arrivo.
Nintendo Switch Online potrebbe presto ricevere altri due titoli classici per GameCube da alcune delle più grandi franchise del proprietario della piattaforma. Nello specifico, Pikmin 2 e Metroid Prime 2: Echoes sembrano essere in arrivo, come riportato da alcune nuove illustrazioni promozionali rivelate.
Questa opera d'arte sta attualmente promuovendo il servizio Nintendo Switch Online e il suo Expansion Pack sul sito Walmart, come riportato da Nintendo Life. Nell'immagine, insieme a una serie di uscite di console più vecchie, vediamo Pikmin 2 e la copertina di Metroid Prime 2: Echoes nel mix. Nessuno di questi giochi è ancora stato annunciato per il servizio, ma forse presto arriveranno anche su di esso.
Nonostante questo sembri piuttosto legittimo, come sempre con qualcosa che non è ufficiale da parte di Nintendo dobbiamo prenderlo con le pinze. Purtroppo, se ciò dovesse rivelarsi vero, potrebbe uccidere qualche speranza per i remaster di questi giochi.