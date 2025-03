Pillars of Eternity per ottenere il combattimento a turni, dieci anni dopo il suo lancio

HQ

Dopo che Larian Studios ha dimostrato che le persone possono divertirsi a prendersi un momento per considerare di nuovo le loro azioni in un CRPG, Obsidian sta seguendo l'esempio aggiungendo combattimenti a turni in Pillars of Eternity.

Questo aggiornamento arriva tramite i forum del gioco, dove Obsidian ha spiegato che la funzione apparirà entro la fine dell'anno. "Gli spettatori saranno in grado di aiutarci a testare una nuovissima funzionalità: il combattimento a turni. Siamo entusiasti di esplorare questo nuovo modo di vivere gli incontri in Pillars of Eternity e il tuo feedback aiuterà a plasmare il suo futuro", si legge nel post.

Sfortunatamente, sebbene la rivelazione di questa funzione sia una sorpresa, non è stata lasciata in ombra per il nostro divertimento immediato e i giocatori potrebbero dover aspettare un po' prima che arrivi per intero. È stato rilasciato un nuovo aggiornamento per celebrare il 10° anniversario del gioco, introducendo correzioni di bug e miglioramenti in combattimento, missioni e altro ancora.

Il combattimento a turni potrebbe non essere ancora disponibile per il primo gioco Pillars of Eternity, ma è stato introdotto nel sequel qualche tempo fa, quindi se desideri avventure a turni nel mondo fantastico di Obsidian, Pillars of Eternity 2 ti copre.