Plants vs. Zombies Si dice che Replanted verrà lanciato a ottobre

HQ

Girano voci su un remaster di Plants vs. Zombies e tutti i segnali indicano un'uscita a sorpresa questo ottobre. Secondo l'esperto di giochi Billbil-Kun, una nuova versione intitolata Plants vs. Zombies: Replanted è apparsa brevemente sull'app cinese di EA e afferma persino di essere quasi riuscito ad acquistarla prima che venisse bruscamente rimossa.

Nonostante la rapida pulizia, Internet non dimentica mai. La fuga di notizie suggerisce che il lancio di Replanted è previsto per il 23 ottobre e sarà disponibile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Sebbene EA non abbia ancora annunciato ufficialmente il titolo, una rivelazione potrebbe essere imminente.

Le potenziali sedi per l'annuncio includono la Gamescom ad agosto o il vociferato Nintendo Direct previsto prima della fine del mese.

Originariamente pubblicato nel 2009, Plants vs. Zombies è diventato un classico di culto grazie al suo stile artistico stravagante, al gameplay intelligente e al roster di piante che uccidono zombi. Un remaster moderno con grafica aggiornata e miglioramenti della qualità della vita sembra un gioco da ragazzi, gioco di parole.

Quindi, preparati a piantare quelle sparasemi. I non morti potrebbero tornare a marciare molto presto.