PlayStation svela la nuova figura Astro Bot e Dual Speeder per portare gioia sulle nostre scrivanie
Sarà strano possedere un controller che non posso usare, ma almeno arriva con un piccoletto divertente.
Astro Bot potrebbe essere solo una delle mascotte più carine di PlayStation, e sembra che il proprietario della piattaforma stia andando all-in sul piccolo bot che potrebbe, soprattutto dopo che è riuscito a vincere il premio GOTY ai The Game Awards.
Ora, secondo Genki_JPN, abbiamo una rivelazione per una nuova figura realizzata in collaborazione con Tamashii Nations con Astro Bot e il suo Dual Speeder, che è fondamentalmente solo un controller DualSense con motori a reazione nelle maniglie.
Sfortunatamente, non puoi usare questo controller superpotente, ma puoi ottenerlo come statuetta da collezione, poiché un Astro Bot sorridente pende dal lato. La data di uscita, i dettagli del preordine e il prezzo sono attualmente sconosciuti, ma cercheremo di avere un aggiornamento con tali informazioni quando possibile.