PlayStation svela la nuova figura Astro Bot e Dual Speeder per portare gioia sulle nostre scrivanie

Astro Bot potrebbe essere solo una delle mascotte più carine di PlayStation, e sembra che il proprietario della piattaforma stia andando all-in sul piccolo bot che potrebbe, soprattutto dopo che è riuscito a vincere il premio GOTY ai The Game Awards.

Ora, secondo Genki_JPN, abbiamo una rivelazione per una nuova figura realizzata in collaborazione con Tamashii Nations con Astro Bot e il suo Dual Speeder, che è fondamentalmente solo un controller DualSense con motori a reazione nelle maniglie.

Sfortunatamente, non puoi usare questo controller superpotente, ma puoi ottenerlo come statuetta da collezione, poiché un Astro Bot sorridente pende dal lato. La data di uscita, i dettagli del preordine e il prezzo sono attualmente sconosciuti, ma cercheremo di avere un aggiornamento con tali informazioni quando possibile.

