Pluribus sembra deliziosamente contorto in questo nuovissimo trailer

HQ

Finalmente ci è stato finalmente servito un trailer adeguato e prevedibilmente strano della nuova serie di fantascienza del creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan. E Pluribus sembra essere davvero molto assurdo, con Rhea Seehorn nei panni della persona più infelice del mondo. L'unica persona sana di mente in un mondo completamente impazzito.

Pluribus andrà in onda il 7 novembre con due episodi back-to-back, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana fino al finale del 26 dicembre. Il trailer, che potete vedere qui sotto, prende in giro una società stranamente utopica. Ma c'è anche un accenno a qualcosa di più oscuro in corso.

È il classico Gilligan con colpi di scena, svolte e sorprese. E Pluribus sembra sicuramente uno degli spettacoli più emozionanti in arrivo questo autunno, quindi assicurati di sintonizzarti.

Non vedi l'ora di Pluribus ?