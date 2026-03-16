Pocketpair non esclude "out a Palworld 2.0"

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Oggi, Palworld è una parte fissa e molto apprezzata del mondo videoludico e un fenomeno che dimostra che "Pokémon con le armi" non era solo una moda passeggera. Viene giocato spesso ed è stato progressivamente ampliato dal suo lancio due anni fa. Ecco perché è facile dimenticare che è ancora solo un titolo in Early Access.

Tuttavia, la versione completa è prevista per il 2026 e si può certamente immaginare che diventi un titolo live service che continuerà per i prossimi dieci anni. Almeno. Ma... che non sembra essere il futuro sviluppatore che Pocketpair immagina. In un'intervista a GamesRadar, il responsabile editoriale dello studio, John Buckley, afferma questo:

"Molti dei nostri fan e giocatori più accaniti vorrebbero che Palworld fosse questa situazione tipo No Man's Sky, come un decennio di aggiornamenti continui e massicci. Ma realisticamente, probabilmente non è previsto per Palworld, non solo per le limitazioni del motore, ma anche perché è un gioco di survival crafting. Penso che ci siano solo un certo numero di volte in cui puoi aggiungere cinque livelli, dieci livelli, finché non arrivi a questo enorme punto di gonfiamento."

Invece di continuare a sfornare piccoli aggiornamenti che inevitabilmente stancheranno il pubblico del gioco col tempo, Pocketpair sembra più interessato a rilasciare un sequel completo:

"Anche World of Warcraft aveva quella riduzione delle statistiche anni e anni fa. Palworld è una progressione lineare. Penso che se Palworld non avesse quella progressione, potresti farlo per sempre come in No Man's Sky. Ma dovrà fermarsi prima o poi, e poi potremo pensare a cosa succederà dopo, e questo è entusiasmante per noi.

Non escluderei una Palworld 2.0. Dipende davvero da cosa possiamo fare con il gioco al momento, come possiamo espanderlo senza che risulti noioso. Non solo noioso, ma anche come possiamo ampliarlo essendo anche accessibili."

Non sembra nemmeno qualcosa che abbia detto al volo senza pensarci; al contrario, sembra essere qualcosa che lo studio sta effettivamente considerando, e Buckley dice questo riguardo al motivo per cui non possono semplicemente continuare ad espandersi:

"Quanto più puoi allungare finché non arrivi al punto in cui i giocatori più occasionali sentono che è un dovere? Qui si complica la cosa con la 2.0. E entriamo nel grande dibattito su se continui ad espanderti Palworld e a trovare un modo per mitigare quei problemi? O inizi a pensare a - non dirò la parola perché non voglio farla esistere - qualcosa oltre Palworld ?"

Cosa ne pensi? Sarebbe meglio se Pocketpair continuasse ad aumentare il livello massimo e ad aggiungere nuovi contenuti, oppure sarebbe meglio creare qualcosa di nuovo alla fine? Inoltre, è una buona idea iniziare a parlare di Palworld 2.0 prima ancora che abbiano rilasciato Palworld 1.0?