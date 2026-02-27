Pokémon Winds/Waves annunciato, lancio su Nintendo Switch 2 nel 2027

HQ

Beh, finalmente è successo. La trasmissione di Pokémon Presents per la Giornata Pokémon è giunta al termine e ha rivelato ciò che tutti stavamo aspettando. Per celebrare i 30 anni della serie dei mostri tascabili, è stata svelata la tanto attesa 10ª Generazione che presto arriverà.

Conosciuta come Pokémon Winds/Waves, le due edizioni del gioco debutteranno esclusivamente su Nintendo Switch 2 e saranno lanciate nel 2027, il che significa che dovrai restare soddisfatto dell'offerta 2026 di Pokopia, FireRed/LeafGreen e dei vari aggiornamenti di altri titoli esistenti.

Ambientato in una nuova regione, questo gioco offrirà un'avventura che si svolge sulla terra ma anche (e per la prima volta da quando la serie è diventata veramente 3D) sott'acqua, con tre nuovi Pokémon iniziali che arrivano e ti accompagnano nel viaggio. Non ci viene mostrato molto altro riguardo agli altri nuovi mostri tascabili che questo nuovo regno porterà, ma ci sono molte creature familiari che abitano mari e campi.

Mentre continueremo a esplorare e ad approfondire il trailer per ulteriori informazioni e indizi su cosa aspettarsi, potete vedere qui sotto il trailer di annuncio di Pokémon Winds/Waves.