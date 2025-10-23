Prendi un po' di swag spartano con le ultime aggiunte alla collezione Halo di King Ice

HQ

Questa settimana è importante per i fan di Halo poiché il World Championships si svolgerà a Seattle, dove Halo Studios sarà sul posto per presentare un assaggio del futuro del franchise. Se è qualcosa che ti piace, perché non festeggiare l'occasione con un po' di bling?

King Ice ha rivelato la parte successiva della sua collaborazione con Halo, con questo che include due nuove collane che rendono omaggio alla serie. Il primo è un anello su una catena che ha lo scopo di assomigliare all'array Halo, realizzato in ottone con una placcatura in oro bianco e pietre che simulano diamanti VVS. Il secondo è incentrato su Cortana e assomiglia al chip dell'IA su una catena, anch'esso realizzato in ottone, con una placcatura in oro bianco e pietre fosforescenti.

Ogni anello costa £ 60,83 e puoi ordinarli oggi.

Annuncio pubblicitario: