Prime Video conferma Life is Strange serie TV in sviluppo

Nel 2015, Dontnod Entertainment ha pubblicato Life is Strange, un gioco elogiato sia dalla critica che dai giocatori per i suoi personaggi e la sua narrazione. Il suo successo è stato innegabile, portando a un prequel, diversi spin-off e un sequel diretto uscito lo scorso anno. Ora è stato anche confermato che è in arrivo una serie TV che adatta il primo gioco.

Ancora una volta, Prime Video si occuperà dello sviluppo della serie, anche se non è stata annunciata alcuna data di uscita. Charlie Covell - che ha prodotto, scritto e lavorato come showrunner per The End of the F**ing World * - è stato confermato per assumere tutti gli stessi ruoli per l'adattamento di Life is Strange. Covell ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto:

"È un grande onore adattare 'Life is Strange '. Sono un grande fan del gioco e sono entusiasta di lavorare con gli incredibili team di Square Enix, Story Kitchen e LuckyChap. Non vedo l'ora di condividere la storia di Max e Chloe con gli altri giocatori e con il nuovo pubblico".

Con una base così solida su cui costruire, ci sono grandi speranze che Life is Strange si traduca altrettanto bene per la TV come ha fatto per i giochi.

