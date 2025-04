Project 007 di IO Interactive sta arrivando su Nintendo Switch 2

HQ

La line-up di lancio diSwitch 2 di Nintendo non sarà solo piena di entusiasmanti debutti first-party come Mario Kart World, ma includerà anche un sacco di giochi AAA di terze parti. Un esempio di questo tipo viene dal danese IO Interactive, che lancerà Hitman: World of Assassination sulla piattaforma al momento del lancio.

Ma questo non era tutto ciò che IO aveva in serbo per i suoi fan, lo sviluppatore ha anche rivelato che Project 007 arriverà su Switch 2 quando alla fine arriverà. Sì, James Bond sta tornando a casa su una piattaforma Nintendo, anni dopo Goldeneye spazzato via così tanti su Nintendo 64.