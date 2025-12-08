HQ

William Ian Bell è probabilmente un nome familiare a molti appassionati di simulatori automobilistici. Attraverso il suo precedente studio, Slightly Mad Studios, il nome di Bell è associato a titoli come Need for Speed: Shift e Project Cars 2, che nel corso degli anni sono diventati molto apprezzati da molti appassionati di corse.

Mentre i titoli precedenti di Bell puntavano a una simulazione realistica, l'ultimo titolo, Project Cars 3, è stato piuttosto una delusione, almeno per me. Per qualche motivo, il terzo progetto prese una direzione più arcade, anche se un certo grado di simulazione era ancora presente. Project Motor Racing è un successore spirituale della serie Project Cars, ma questa volta l'intenzione è concentrarsi sulla simulazione.

La mia prima impressione è stata piuttosto promettente. Dopo aver navigato nella struttura piuttosto ascetica dei menu, mi sono messo al volante di un Lister Storm per la prima volta, e per un attimo tutto sembrava andare bene. Il modello di guida sembrava ben pensato e, anche giocando con il controller, il force-feedback ti dà un'ottima sensazione della posizione delle gomme e di come reagiscono alle curve. La grafica non è esattamente sbalorditiva, ma fa il suo lavoro e i suoni sono perfetti.

Il gioco punta anche al realismo nella modalità giocatore singolo. Nel Career Mode "autentico", gli avversari sono bloccati nella posizione più difficile possibile, mentre le auto sono bloccate alle impostazioni di realismo. Come dettaglio interessante, il Career Mode è anche autenticamente spietato, perché se danneggia troppo l'auto, devi pagare le riparazioni di tasca tua, e se a un certo punto finisci i soldi, è la fine del gioco. È una buona idea, ma purtroppo non raggiunge ancora il suo potenziale.

Project Motor Racing è ancora un lavoro in corso. Al momento della recensione, il gioco è in uno stato di "Accesso Anticipato" e la situazione non è migliorata affatto nel corso della settimana, anche se il gioco è già stato aggiornato. Il gioco continua a crasharsi casualmente e ogni tanto compaiono bug grafici, dove Daytona in particolare era praticamente ingiocabile a causa di bug grafici. Inoltre, il motore di gioco scatta e balbetta, indipendentemente da ciò che accade sullo schermo.

Gli insetti sono bug e sicuramente verranno risolti col tempo, tuttavia, i problemi peggiori con Project Motor Racing si trovano altrove. Prima di tutto, l'IA è completamente incomprensibile. Ho guidato per un sacco di tempo chiedendomi perché l'IA sia così incredibilmente aggressiva e spinga scortese i giocatori più lenti fuori dalla pista. Dopo aver guidato diversi binari, ho capito qual era il problema. Non esiste affatto intelligenza artificiale. La macchina guida lungo la linea di corsa prevista come un treno sui suoi binari rigidi e ignora completamente la posizione del giocatore sulla pista più larga. In altre parole, l'IA guida come se non vedesse affatto l'auto del giocatore e seguisse semplicemente il suo ritmo di guida predeterminato. Ora, se ricordi che in Career Mode devi pagare tu stesso per il danno, l'IA svuota il portafoglio del giocatore in un attimo con le sue collisioni continue.

C'è anche qualcosa di molto strano nel modello di guida delle auto. Alcune auto sono ben modellate, e la già citata Lister Storm, ad esempio, è un'auto piacevole da guidare. Mi è anche piaciuto molto il tempo al volante della Mazda MX-5 e degli anni '70 Lola. Altrove, le auto si comportano in modo molto strano e in alcune auto acceleratore e freni funzionano in modo completamente irrazionale, quasi senza passi, in uno stile on-off. Ad esempio, il Audi 90 sarebbe stato davvero emozionante da guidare se l'acceleratore avesse avuto più posizioni oltre a solo innestare e disinnescare.

D'altra parte, le auto da pista più moderne guidano come se scivolassero sull'aria, e in realtà non c'è alcuna sensazione di pista. Ho testato il gioco in tutte le modalità con quante più auto possibile, usando sia un controller, un volante e pedali, e i problemi sono rimasti gli stessi comunque. Quando mi è capitato di prendere un'auto modellata correttamente, Project Motor Racing ha mostrato il suo vero potenziale. La maggior parte del mio tempo l'ho passato a maledire l'incompletezza del gioco, la sua stupida IA e la sua modellazione irregolare delle auto.

Project Motor Racing non avrebbe dovuto essere rilasciato a questo punto. Forse la frenesia e il potenziale del mercato di Natale erano troppo forti da resistere, chissà. Tuttavia, da qualche parte in fondo c'è la struttura di un promettente simulatore auto, ma sicuramente serve un altro anno o anche due di tempo di sviluppo per arrivare a quel punto.