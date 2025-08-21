"Pubblichi un gioco con bug, e adesso?" - Alexey Drobyshevsky di Owlcat ci parla del processo di sviluppo

HQ

Al Devcom 2025, il direttore tecnico Alexey Drobyshevsky di Owlcat Games ha dato uno sguardo approfondito all'impegnativo lancio di Pathfinder: Kingmaker, un gioco che inizialmente è arrivato su PC, Xbox One e PS4 in quella che ha descritto come una condizione "letteralmente ingiocabile".

"Abbiamo rilasciato recensioni in calo su Steam e stavamo cercando di risolverlo. Per più di un mese, abbiamo rilasciato una patch praticamente a giorni alterni", ha spiegato Drobyshevsky, descrivendo gli ostacoli tecnici che il team ha dovuto affrontare. Uno dei problemi più famigerati riguardava il blocco del gioco nella schermata di caricamento. "La soluzione... era molto semplice. Abbiamo aggiunto un messaggio alla schermata di caricamento: "Primo caricamento, forse molto lungo, attendere". La gente ha aspettato tipo 10 minuti e si è caricato".

Drobyshevsky, che ha iniziato a lavorare per Owlcat Games come uno dei soli quattro programmatori prima di diventare direttore tecnico, ha anche riflettuto sull'evoluzione del suo ruolo. "Una delle cose che è sempre stata fantastica per me è essere amica delle persone. Ho iniziato a sviluppare giochi perché giocavo a giochi di ruolo da tavolo con un ragazzo che in seguito è andato a lavorare nei giochi... Avere amici aiuta davvero", ha detto, sottolineando l'importanza delle connessioni personali nel settore.

Sul tema della percezione dei bug da parte dei giocatori, Drobyshevsky ha osservato che l'onestà e la proattività sono state fondamentali per Owlcat Games. "Siamo sempre stati onesti riguardo [ai bug] e proattivi nel risolverli... Alcuni dei bug possono persino diventare un meme, e questo è interessante anche dal punto di vista del marketing per i giochi", ha detto.

Puoi guardare l'intervista completa qui sotto.