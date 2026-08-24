Può volerci fino a quattro anni per creare un circuito nella serie Gran Turismo

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Dal 2017, è stato rilasciato un solo gioco completo nella serie Gran Turismo: Gran Turismo 7, uscito nel 2022. È stato un enorme successo per Sony, che da allora ha continuato a supportare il titolo con nuovi contenuti.

Tutti sanno che sviluppare giochi blockbuster moderni richiede tempo e risorse enormi, ma in una nuova intervista con la rivista automobilistica britannica Evo, il creatore della serie, Kazunori Yamauchi, condivide alcuni fatti sorprendenti che pensiamo solleveranno qualche sopracciglio. Si scopre che ci vogliono otto mesi per creare una singola auto per la serie, mentre un circuito può richiedere fino a quattro anni:

"Allora serve anche un modello di grafica computerizzata molto dettagliato e preciso, che includa sia l'esterno dell'auto che l'interno. Ci vogliono otto mesi per fare sia l'aspetto che la fisica per come funzionano le dinamiche dell'auto."

Come detto, il lavoro sulle tracce richiede ancora più tempo, e spiega:

"Ad esempio, per riprodurre il Nordschleife - il Nürburgring - ci sono voluti quattro anni."

Non sappiamo quando Gran Turismo 8 uscirà, ma tutti i segnali indicano che non avverrà prima dell'uscita della PlayStation 6. E non sorprende, considerando quanto sia effettivamente dispendioso in termini di tempo il lavoro.