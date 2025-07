HQ

Aggiornare un gioco di cinque anni fa per renderlo un titolo di lancio esclusivo per una console nuova di zecca è uno strano modello di business, ma Sega ha ancora una volta mescolato blocchi colorati e gelatine per offrire una versione rinnovata di Puyo Puyo Tetris 2 su Nintendo Switch 2. Come accennato, il titolo è fondamentalmente del 2020 e, con la sua attenzione alla risoluzione di enigmi di vario tipo, il gioco è diventato rapidamente un'avventura amata da tutti coloro che amano mescolare il pensiero intelligente con la destrezza riflessa.

HQ

Per chi fosse interessato a ciò che il gioco contiene, è ancora possibile leggere la nostra recensione di cinque anni fa, in cui spieghiamo cosa c'era, ed è, di buono in questo raffinato sequel anche allora. Ad essere onesti, non c'è molto di nuovo in questa particolare versione, intitolata Puyo Puyo Tetris 2S.

Annuncio pubblicitario:

Tutto ciò che era buono nel 2020 è ancora lì nel 2025 e l'unica vera aggiunta è una nuova modalità di gioco in cui puoi giocare due contro due su un campo di gioco condiviso. A mio parere, questa modalità di gioco non è niente di entusiasmante. Certo, giocare con un amico può portare ad alcuni momenti caotici in cui devi metterti d'accordo su dove posizionare i tuoi blocchi e le tue figure blobby, ma nel complesso è una modalità di gioco che crea più irritazione che vero divertimento di gioco. Non consiglierei di scegliere questo piuttosto che giocare effettivamente l'uno contro l'altro (con il proprio tabellone), e dal momento che Puyo Puyo Tetris 2 ha già una modalità multiplayer ben costruita, "Puyo Tetris Double" sembra più un'alzata di spalle che un'emozionante espansione o un'adorabile estensione del concetto di base.

Se hai già l'originale, semplicemente non c'è motivo di acquistare Puyo Puyo Tetris 2S, almeno non se non devi assolutamente giocarci sulla tua nuova macchina Nintendo. Come già accennato, la decisione di Sega di rendere questa un'esclusiva per console è strana, in quanto avrebbe dovuto essere un aggiornamento gratuito per tutti i formati. Il modello di business non impedisce certo al gioco base di essere ancora divertente, ma poiché questa recensione riguarda specificamente la versione Switch 2, è difficile dargli un voto straordinariamente alto.

Va notato, tuttavia, che puoi utilizzare il controllo del mouse sul tuo Nintendo Switch 2 per posizionare i tuoi blocchi, e un secondo giocatore può anche utilizzare la stessa opzione di controllo per puntare dove il suo compagno dovrebbe concentrarsi sullo schermo, il che può sicuramente essere utile se, ad esempio, vuoi insegnare a un bambino a fare puzzle digitali. Tuttavia, il fatto che mi senta in dovere anche solo di menzionare questa cosa banale, che in realtà non aggiunge nulla di degno di nota per la persona media, è solo un segno di quanto poco nuovo contenuto contenga effettivamente questa versione "aggiornata".

Annuncio pubblicitario:

Se non hai già acquistato questa colorata avventura, c'è sicuramente un motivo per acquistarla, ma per i veterani va benissimo attenersi alla versione che già possiedi senza sentirti come se ti stessi perdendo qualcosa di cui valga la pena scrivere a casa.