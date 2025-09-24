Queste sono le nuove auto nell'aggiornamento di settembre Gran Turismo 7

HQ

L'aggiornamento di settembre per Gran Turismo 7 è considerato come 1.63 e, come sempre, cinque nuove auto sono incluse all'interno di quel file insieme a una serie di nuove "posizioni" per la popolare modalità foto del gioco. Per chiunque si aspettasse auto da corsa più pure, questo sarà probabilmente una vera delusione poiché settembre in Gran Turismo 7 sembra fare rima con noia. Ecco le auto in arrivo nella 1.63:

• Hyundai ELANTRA N '23

• MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R '25

• Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

• Toyota Land Cruiser FJ40V '74

• Toyota RAV4 Adventure '20