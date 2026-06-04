HQ

Quando mi hanno chiesto se volevo recensire R-Type Dimensions III, mi sono sentito un po' arrogante e ho risposto semplicemente: Forza! Voglio dire, non sembra poi così male e "quanto può essere difficile?" era la domanda che mi sono posto; dopotutto, mi piacciono le sfide. Troverai la risposta a questa domanda alla fine della recensione. Non sono del tutto estraneo al gameplay o al genere in generale, avendo affrontato diverse esperienze simili in passato da bambino degli anni '80; Section Z su NES, Gradius in varie incarnazioni in diversi formati nel corso degli anni, solo per citarne alcune.

Le cose esplodono - ed è particolarmente divertente vedere il nemico morire, per una volta.

Si tratta di uno sparatutto a scorrimento laterale in cui i nemici arrivano a ondate, intervallate da potenziamenti che raccogli lungo il percorso; Più ne raccogli, più i tuoi sistemi d'arma diventano avanzati nel tempo. A disposizione ci sono plasma, laser rimbalzanti, razzi, scudi e super colpi carichi in varie direzioni - tutti elementi standard in questo genere. Ma niente - niente - che ho giocato prima poteva prepararmi a cosa comporta questo remake dell'originale Super Nintendo del 1993. Nella mia ingenuità, pensavo che i giochi più vecchi che ho menzionato sopra sarebbero stati una buona preparazione. Mi sbagliavo. Molto, molto sbagliato. Non solo sbagliato; È paragonabile a correre una maratona sulla lava o a saltare da un balcone nella speranza di poter volare. E certo, puoi riuscire a fare una sorta di passo di corsa quando il terreno è a 1200°C, così come la sensazione e l'esperienza di essere in volo quando decolli da un'alta quota. I paragoni non sono così inverosimili come si potrebbe pensare all'inizio, dato come è strutturata e costruita questa nuova uscita. Non è mai particolarmente ben pensato e ti punisce costantemente in modi in cui raramente è la mancanza di abilità del giocatore a essere la colpa. Mi viene in mente la roulette russa con una pistola completamente carica come modo per metterla in una prospettiva comprensibile.

Aspettatevi che il terreno cambi improvvisamente, così come una nuova definizione di violenza tra gang.

Annuncio pubblicitario:

La follia totale che attraversa lo schermo, uccidendoti con un solo colpo, sfiora l'oscenità. Non mi sento mai sconfitto in termini equi: piuttosto, vengo colpito dal nulla da dietro, da davanti, dall'alto, da sotto o da lato. Il punto cieco è in ogni angolo, costantemente. Si basa interamente su tentativi ed errori e tentativi di fuoco. L'idea qui riguarda interamente memorizzare il terreno davanti a te e quali tipi di nemici appaiono dove e quando, e raramente appaiono in modo particolarmente logico. I boss alla fine di ogni livello? Non dovremmo nemmeno parlarne. O sì, dovremmo - sono molto bravi a ucciderti, in generale. Il che è particolarmente frustrante una volta arrivato lì.

Il primo boss del gioco (l'UFO a sinistra) sembra uscito direttamente da Duck Hunt - ma non farti ingannare dall'aspetto.

Identificare le trappole mortali e cosa succede man mano che avanzi nei livelli è assolutamente essenziale. Non accoglie esattamente i nuovi giocatori in modo particolarmente educato o rispettoso, anche se fortunatamente c'è una modalità che offre vite infinite e continuazioni. Se non fosse stato per quella modalità, probabilmente avrei dato a calci sia ai muri miei che a quelli dei miei vicini, oltre a lanciare il tavolino davanti a me contro la TV per reagire al meglio. E sosterrei fermamente che il livello di difficoltà non è dovuto solo alle mie limitazioni come giocatore, ma piuttosto a un campo di gioco incredibilmente ristretto e francamente ingiusto. Se non sono detriti spaziali che ti stordono, sono acidi che gocchiano dall'ambiente o geyser che sputano plasma da muri e soffitti a caso, tutto mentre cerchi di evitare o sconfiggere nemici di vario tipo e i loro attacchi, che appaiono da tutte le direzioni — spesso da alle spalle, o completamente all'improvviso dall'alto proprio quando pensi di avere tutto sotto controllo. I nemici del gioco spesso ti intrappolano o ti mettono alle strette, lasciando l'umiliazione come unica via di fuga, dove nessun fuoco automatico al mondo può fermare ciò che si avvicina a meno che tu non inizi a sparare al momento giusto, rendendo il tempismo e la precisione cruciali. Nessuno può nascondersi dalla morte, mai.

Passaggi stretti, precisione millimetrica e nemici che attaccano da ogni angolazione quando meno te lo aspetti? Buona fortuna.

Annuncio pubblicitario:

Morire in questo gioco è, in effetti, completamente inevitabile, se non è già diventato chiaro. E non stiamo parlando di 5-10 volte al primo livello, che non è particolarmente lungo - no, 75 volte è più realistico per un principiante in R-Type III Dimensions, come me. Inoltre, devi attraversare corridoi stretti e letali e, idealmente, caricare colpi più pesanti in anticipo per avere anche solo una possibilità contro ciò che potrebbe comparire davanti a te. Aggiungi il fatto che l'intero livello in cui ti trovi può iniziare a ruotare di 360 gradi, dove persino il terreno ti uccide all'istante, mentre vari nuovi nemici fanno sentire la loro presenza—nemici i cui attacchi non hai ancora visto o sai come contrastare, se non recitando una preghiera silenziosa per la sopravvivenza. Sì, fino a quando non affronti quel boss alla fine di ogni livello, dove puoi aggiungere 25 nuovi tentativi falliti e festeggiare la tua centesima morte. Congratulazioni, hai raggiunto il livello successivo in cui puoi moltiplicare i tuoi fallimenti finora per due - e così via. Il gioco è quindi rivolto prima di tutto ai fan dell'originale che lo hanno giocato fino allo sfinimento, con i livelli incisi nelle frammenti della loro anima, che altrimenti devono essere pieni di lividi che non guariranno mai del tutto.

Il boss che sparava sperma poteva essere sconfitto solo sparando colpi profondi.

Non pretendo di essere una sorta di gamer '1337', ma direi persino di aver costruito un ampio repertorio di generi e diversi tipi di esperienze di gioco dagli anni '80 in poi. Fortunatamente, come detto, qui ci sono vite infinite se giochi a livello di difficoltà 'umano', che in un certo senso può essere considerato una condizione benigna con buone prospettive, a patto che ci sia qualche speranza di sopravvivenza - mentre i livelli di difficoltà più alti riportano alla mente sofferenze e sadismo ineludibili destinati al giocatore, che viene spinto a filo spinato contro la carie e si pulisce il sedere con carta vetrata grossola. È assolutamente spietato e raramente fatto nel modo giusto o secondo un modello gratificante, dove il level design è irrimediabilmente superato e poco amichevole.

Poter passare alla grafica originale è una funzione divertente, anche solo per vederti morire in un'esplosione di pixel invece che in una poligonale.

Ma ciò che non è superato, ovviamente, è lo sforzo messo nella grafica e nella presentazione, che sono perfettamente adeguate ma niente di eccezionale – anche se sono accettabili. Con la pressione di un pulsante, puoi passare in tempo reale alla grafica originale del 1993. Non che questo renda le cose più facili, ma è una caratteristica che ho sempre apprezzato nei remake di vecchi giochi, da The Secret of Monkey Island - Special Edition a Diablo II: Resurrected. Allo stesso modo, ci sono varie colonne sonore tra cui scegliere, comprendendo brani originali e nuovi arrangiamenti, oltre alla possibilità di visualizzare il gioco in 2.5D immersivo invece che in 2D a scorrimento laterale tradizionale - ancora una volta, al volo con la pressione di un pulsante.

Il Capo Granchio. Quello, ragazzi... Ti pizzicerà più di una volta.

Non si tratta solo di morte violenta e odio; C'è anche un bel po' di amore-odio. E se hai un amico a cui piace morire? Beh, potete seppellirvi insieme sul divano. Come ho detto, mi piace una sfida, e qui ho preso una vera botteggiata che non dimenticherò in fretta. Sei testardo? Vai pure, vai e basta. I fan dell'originale hanno un shoot 'em up tecnicamente più avanzato da aspettare, ma questo non è davvero un gioco per tutti. Ci sono state anche alcune sezioni nel gioco che si sono rallentate a tal punto che ho dovuto riavviare la console e riprovare il livello per escludere bug - cosa che non ha aiutato, quindi alcune sezioni sulla Switch 2 sono semplicemente sotto la media al momento. Quando il frame rate scende a 10-15 e si comporta come una presentazione di diapositive, ovviamente non fa alcun favore a nessuno; Comunque muoio quando gira a 60. Potrebbe essere corretto con una patch, ma voglio comunque evidenziare il problema nella sua forma attuale su Switch 2. Quindi, quanto è difficile il gioco su scala, come ho chiesto all'inizio? Rispondo con una controdomanda: "Quanto è lungo un pezzo di filo e quanta pazienza hai?"