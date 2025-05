Randy Pitchford chiarisce Borderlands 4 Controversia sui prezzi di $ 80 in un post di 500+ parole

HQ

Con l'aumento dei costi di budget e dei tempi di sviluppo, sembra che i videogiochi adotteranno $ 80 come nuova norma per i prezzi. Qualche settimana fa, il capo di Gearbox Randy Pitchford ha dichiarato che Borderlands 4 potrebbe costare $ 80.

Poi, ha proceduto a intervenire ancora di più in modo doodoo, dicendo anche che i "veri fan" avrebbero trovato un modo per pagare quella cifra. Ora, in un lungo (e intendiamo lungo) post su Twitter/X, Pitchford ha cercato di chiarire le sue idee sulla questione.

Non copieremo completamente il post e puoi controllarlo per intero qui sotto, ma essenzialmente si scusa per aver confuso le sue parole. Ma, per quanto riguarda la dichiarazione dei "veri fan", Pitchford ha detto che non intendeva apparire come se stesse dando il pubblico per scontato. "La sincera verità è che sono grato che a qualcuno piacciano i nostri giochi e onorato che così tanti fan si presentino per divertirsi e sostenere quello che facciamo", ha scritto. "Come artista non voglio che i prezzi salgano perché voglio che tutti abbiano accesso a ciò che creiamo".

Pitchford poi prosegue dicendo che le persone che creano Borderlands 4 e altri giochi sono persone reali. "Non sto affermando di essere perfetta. Ma non merito meno libertà di chiunque altro. Scelgo di pensare agli altri con la massima carità e sono spesso sorpreso di scoprire che alcuni saltano al peggior modo possibile di considerare una cosa come se fosse in contrasto con la mia natura", ha detto Pitchford, concludendo la sua dichiarazione.