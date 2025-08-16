Randy Pitchford su Borderlands 4 cambiamenti nel gameplay: "Non me ne frega un se ha senso"

HQ

Borderlands 4 sembra destinato in qualche modo a riportare il franchise alle sue radici, e in altri a lanciarlo in direzioni completamente nuove. Soprattutto nel suo gameplay, Borderlands 4 si addentra in un territorio completamente nuovo, e molto ha a che fare con il movimento.

Parlando con Epic Games in una nuova intervista, il capo di Gearbox Randy Pitchford ha descritto l'approccio che lo sviluppatore ha adottato al gameplay in Borderlands 4. "L'impegno più grande che abbiamo preso nelBorderlands 4 è quello di dare ai giocatori quello che vogliono. Abbiamo solo detto: '. Puoi fare un doppio salto'", ha detto. "Non c'è razionalizzazione su come funziona. Sei letteralmente in aria, e premi di nuovo il pulsante di salto, e otterrai un altro salto. Ci si sente bene? È divertente? Allora non me ne frega un se ha senso".

"Otteniamo tutti i tipi di cose divertenti come scattare e planare e usare un rampino, non solo per tirare gli oggetti nelle tue mani e lanciarli, causando un'interruzione su alcuni nemici, ma anche per rimbalzare un po' nell'ambiente". Ha spiegato Pitchford.

Borderlands non è mai stata una serie che si prendeva troppo sul serio, quindi è interessante sapere che in passato il gameplay era ancora considerato da alcuni punti di realismo e meccaniche sensate. Ora, questo è stato buttato fuori dalla finestra e dovremo vedere se Borderlands 4 raggiungerà nuove vette a causa di ciò.

Borderlands 4 verrà lanciato il 12 settembre per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Una versione per Nintendo Switch 2 verrà lanciata il 3 ottobre.