Rapporto: Disney Illusion Island in arrivo su PS5 questo maggio

HQ

Lanciato per la prima volta nel luglio 2023, Disney Illusion Island era inizialmente previsto solo per Nintendo Switch e da allora è disponibile solo su quella piattaforma. Tuttavia, questo potrebbe essere in procinto di cambiare.

Secondo una nuova scoperta di PSDeals (via Gematsu), è stato scoperto un elenco del PlayStation Store per Disney Illusion Island, con una data di uscita del 30 maggio. Menziona anche un nuovissimo aggiornamento con Paperon de' Paperoni.

Gli aggiornamenti Keeper Up e Mystery in Monoth saranno inclusi insieme al gioco base, che vede Topolino e i suoi amici partire per una missione per salvare il mondo recuperando tre libri magici.

Disney Illusion Island è stato ampiamente ben accolto al momento del lancio e ha persino portato a casa un premio come Gioco dell'anno alla fine del 2023. Disney Illusion Island è ora disponibile su Nintendo Switch.