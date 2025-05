Rapporto: un Nintendo Direct andrà in onda vicino al lancio di Switch 2 a giugno

HQ

L'uscita di Nintendo Switch 2 è dietro l'angolo, il 5 giugno. Cioè, curiosamente, il giorno prima della messa in onda del Summer Game Fest - settimana impegnativa, eh - e il fine settimana in cui tradizionalmente si sarebbe svolta la conferenza E3. Sappiamo che Microsoft manderà in onda il proprio showcase domenica 8 giugno e ci sono anche voci di un Sony State of Play a giugno.

Alcuni potrebbero pensare che Nintendo sarà troppo impegnata a promuovere Switch 2 e Mario Kart World per pensare a un Nintendo Direct, ma ha senso per loro mostrare alcuni nuovi giochi da lanciare nella seconda metà dell'anno. E ci sono voci a sostegno della convinzione: secondo il giornalista Pedro Henrique Lutti Lippe (via VGC) un Nintendo Direct si svolgerà in prossimità del lancio di Switch 2.

Ciò potrebbe significare un Direct la stessa settimana, dal 2 al 6 giugno, anche se riteniamo che sia molto probabile che si svolga la settimana successiva. Tradizionalmente, Nintendo era solita mandare in onda le sue conferenze E3 il martedì, quindi sarebbe stato martedì 10 giugno. Naturalmente, non seguono più questa regola: l'anno scorso hanno fatto un'offerta Direct con l'annuncio di Metroid Prime 4 Beyond il 18 giugno, per esempio. Giochi del genere, così come Pokémon Legends Z-A, Drag x Driver o Kirby Air Riders, potrebbero avere date di uscita.