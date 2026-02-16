HQ

Ubisoft fu fondata dai cinque fratelli Guillemot nel 1986 e nove anni dopo ebbero la loro prima grande svolta. All'orlo dell'era 3D, era sorprendentemente un platform 2D, che tecnicamente era molto diverso da ciò che si vedeva all'epoca, e presentava un personaggio piccolo e carismatico senza braccia né gambe, ovvero Rayman.

Rayman è stato creato principalmente dal designer Michel Ancel e dal programmatore Frédéric Houde. Il primo gioco fu un titolo di lancio per la prima PlayStation, uscito nel settembre 1995, e nello stesso anno fu anche pubblicato per Atari Jaguar e PC. Con un po' di calcoli mentali, puoi capire che Rayman ha compiuto 30 anni a settembre dello scorso anno, e per celebrare l'occasione, Ubisoft, in collaborazione con gli esperti di retro di Digital Eclipse, ha creato la storia del primo gioco Rayman con Rayman 30th Anniversary Edition.

Questo omaggio al Rayman originale contiene cinque versioni giocabili del gioco per cinque diverse piattaforme, oltre a un prototipo giocabile per SNES, creato da Michel Ancel e Frédéric Houde nel 1992 quando stavano presentando il gioco a Ubisoft.

Una parte dell'Edizione 30° Anniversario sono i cinque giochi, l'altra è un documentario dettagliato passo dopo passo. Attraverso una serie di interviste con Ancel, Houde, il CEO di Ubisoft Yves Guillemot, l'animatrice Alexandra Steible (ora Alexandra Ancel) e diversi altri, si ottiene molte informazioni entusiasmanti dietro le quinte sulla creazione del gioco, sul perché Rayman ha l'aspetto che ha, sulla musica del gioco, sulla feroce battaglia tra Nintendo, Sega e il nuovo arrivato, Sony, e molte altre cose. Puoi anche vedere molti schizzi e opere d'arte, e puoi leggere un manuale di design di 85 pagine creato da Ancel e Houde, che descrive in dettaglio l'intero primo gioco, oltre a una stima del tempo necessario per realizzarlo, ovvero 58 settimane. Questa sezione documentaria è davvero interessante se sei curioso di sapere come venivano creati i giochi più di 30 anni fa.

La prima parte, come già detto, riguarda le cinque diverse versioni del gioco Rayman. I primi due sono Rayman per Atari Jaguar (1995), il gioco su cui si basavano tutte le altre versioni, e Rayman per PlayStation (1995), che utilizzava il lettore CD-ROM della macchina, completamente rivoluzionario all'epoca e includeva cutscene FMV, che la versione Jaguar non poteva avere essendo basata su cartuccia.

Il terzo gioco è Rayman per PC/MS-DOS (1995), che è leggermente diverso dalle versioni Jaguar e PlayStation. Questa Anniversary Edition include anche più di 120 livelli extra per la versione PC, creati dal team dietro il gioco, altri designer Ubisoft e giocatori dedicati utilizzando l'editor Rayman Designer, rilasciato da Ubisoft per PC.

Gli ultimi due giochi sono versioni portatili. Il primo è per Game Boy Color del 2000 e, sebbene fosse basato sulla storia originale, era un gioco a sé stante con livelli unici e un gameplay leggermente diverso. Il secondo gioco portatile è Rayman Advance per Game Boy Advance del 2001, anch'esso basato sul gioco originale, ma sono state apportate diverse modifiche per rendere il gioco più facile. Tra le altre cose, Rayman riceveva più salute e i boss erano più facili da sconfiggere.

In queste edizioni per il 30° anniversario del gioco PlayStation e PC, è possibile utilizzare vari modificatori per i giochi. È anche possibile giocare con vite illimitate, continue illimitate, e puoi sbloccare tutti i livelli e tutte le abilità di Rayman fin dall'inizio. Tutti i giochi possono essere giocati con diversi filtri CRT o LCD (a seconda dell'edizione), con o senza bordi, oppure nel rapporto originale dello schermo, a schermo intero o widescreen. È persino possibile riavvolgere di 15 secondi in tutti i giochi e riprovare una sezione se hai mancato qualcosa o hai fallito un salto o altro.

Ovviamente, si capisce che il Rayman originale sta andando un po' d'accordo; Il livello di difficoltà può essere brutale (per gli standard del 2026), ma regge comunque ed è divertente riviverlo - e l'aspetto è ancora bello, non c'è un solo pixel fuori posto nella grafica. Soprattutto se rimuovi i filtri CRT/LCD, la grafica pixel appare nitidissima e bellissima.

Potrebbe benissimo essere che sulla carta si dica che ci sono cinque giochi Rayman inclusi nell'Edizione 30° Anniversario – e CI sono – ma alcune differenze tra le varie versioni sono così piccole che un occhio inesperto avrà difficoltà a riconoscerle. Quindi si potrebbe dire che, in linea di principio, ci sono solo due giochi inclusi, dato che è solo la versione per Game Boy Color a distinguersi davvero, dato che questa versione è un po' diversa dalle altre. Tuttavia, è comunque divertente vedere le differenze che esistono tra i giochi delle varie piattaforme. È un peccato, però, che la colonna sonora originale non sia inclusa in tutti i giochi, dato che è stata rimasterizzata per questa versione.

Come sempre con Digital Eclipse, la sezione documentario è molto ben fatta e racconta tutta la storia di Rayman, delle persone dietro di essa, delle molte versioni del gioco, e spiega anche perché Rayman non ha né braccia né gambe. Digital Eclipse è ora esperta nella realizzazione di questi documentari videoludici, e in passato ci ha regalato Atari 50: The Anniversary Celebration con la storia di Atari e oltre 100 giochi classici della compagnia, oltre alla storia sia di Karateka che della leggenda Jeff Minter. Per me, la sezione documentario è stata probabilmente la parte più interessante di Rayman 30th Anniversary Edition.

Se ricordi il Rayman originale e/o sei interessato a come funzionava l'industria del gaming 30 anni fa, prima che fosse davvero un'industria, ma invece era spinta dalla passione e dagli appassionati che volevano solo creare qualcosa di interessante, allora Rayman 30th Anniversary Edition è un bel pacchetto che puoi ottenere per meno di £18, Che è davvero un buon prezzo.

Dopo aver assaporato di nuovo Rayman nella sua forma originale, si può solo sognare che Ubisoft un giorno realizzerà un remake completo di questo eccellente e bellissimo classico delle piattaforme 2D.