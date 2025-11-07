Red Dead Redemption 2 è ora il quarto gioco più venduto di tutti i tempi

HQ

In realtà è una storia un po' bizzarra. Red Dead Redemption 2 è stato rilasciato nel 2018 per PlayStation 4 e Xbox One ed è stato elogiato all'unanimità, ha vinto tutti i principali premi disponibili e ha venduto eccezionalmente bene. Si potrebbe immaginare che Rockstar sarebbe stata felicissima e la maggior parte delle persone probabilmente pensava che il gioco avrebbe seguito lo stesso percorso di Grand Theft Auto V con versioni aggiornate per le console più recenti.

Ma... Come sappiamo, non è andata così. Hanno perso interesse a supportare la componente online del gioco quasi immediatamente e, anche se è stata rilasciata una versione per PC, non è ancora disponibile né su PlayStation 5 né su Xbox Series S/X, che ora si stanno avvicinando ai rispettivi sostituti. Oh, e non è stata annunciata nemmeno la versione Switch 2.

Nonostante ciò, Red Dead Redemption 2 continua a vendere a un ritmo incredibile. Dall'ultimo rapporto trimestrale, le vendite sono aumentate di due milioni di copie, portando il numero totale a 79 milioni di unità vendute, superando le vendite combinate di Mario Kart 8/Mario Kart 8 Deluxe a 78,02 milioni di copie. Questo rende Red Dead Redemption 2 il quarto gioco più venduto di tutti i tempi, dietro solo (nell'ordine) a Minecraft, Grand Theft Auto V e Wii Sports - l'ultimo dei quali, come sappiamo, è stato fornito in bundle con le console Wii al di fuori del Giappone.

Tutto indica che l'epopea western di Rockstar supererà Wii Sports (82,9 milioni di copie vendute) in un futuro non troppo lontano ed entro l'estate del 2026 dovrebbe essere il terzo gioco più venduto di tutti i tempi.

Si dice che Rockstar stia finalmente prendendo in considerazione l'idea di rilasciare Red Dead Redemption 2 su più formati, ma il fatto che ci sia voluto così tanto tempo, combinato con la mancanza di interesse nel supportarlo online, dimostra che considerano ancora Grand Theft Auto il loro obiettivo principale assoluto. E poi non basta essere semplicemente il quarto gioco più venduto al mondo di sempre.