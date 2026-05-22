Red Dead Redemption 2 è ora il terzo videogioco più venduto di tutti i tempi

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Gli studi spesso sono entusiasti e inviano comunicati stampa quando raggiungono il milione di copie vendute, e ne arrivano nuovi ogni volta che si supera un traguardo. Forse dovremmo essere contenti che Rockstar non funzioni così, perché sono su un livello completamente diverso rispetto a tutti gli altri.

Nel loro ultimo rapporto trimestrale, hanno ora riportato i dati di vendita di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2 - e come al solito, i risultati sono sconcertanti. Anche se i giochi di Rockstar vendono in massa in modo continuativo, l'attesa intorno a Grand Theft Auto VI ha dato una spinta extra e, dall'ultimo rapporto trimestrale (questi dati coprono gennaio-marzo), sono state vendute cinque milioni di copie. Va detto che è lo stesso numero del trimestre precedente (ottobre-dicembre), ma questa cifra include sia il Black Friday che la stagione degli acquisti natalizi. In totale, il secondo gioco più venduto al mondo raggiunge ora i 230 milioni di unità vendute.

Il secondo gioco più venduto di tutti i tempi.

Ma perché accontentarsi di questo? I risultati per Red Dead Redemption 2 sono quasi ancora più impressionanti. Il gioco viene più o meno considerato "abandonware" poiché Rockstar si rifiuta costantemente di rilasciarlo per PlayStation 5, Xbox Series S/X o Switch 2. L'unica versione rilasciata, oltre a PlayStation 4 e Xbox One (dal 2018) e PC (dal 2019), è una versione per Stadia a partire da novembre 2019. Inoltre, Rockstar ha praticamente interrotto il supporto online per il gioco dal 2022.

Con grande disappunto di Rockstar (si può solo supporre), continua a vendere a un ritmo vertiginoso di un milione di copie al mese e ora ha raggiunto un totale di 85 milioni di copie vendute. Questo significa che Red Dead Redemption 2 ha raggiunto qualcosa di quasi incredibile. Ha superato Wii Sports ed è ora il terzo gioco più venduto al mondo di tutti i tempi.

Gli unici titoli davanti all'avventura di Arthur Morgan sono ora Grand Theft Auto V e Minecraft. Tuttavia, questi due titoli sono disponibili rispettivamente da 13 e 15 anni e sono disponibili in una vasta gamma di formati - mentre Red Dead Redemption 2, come detto, è disponibile solo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Detto ciò, cosa ne pensi? Quale di questi due giochi è davvero migliore, Grand Theft Auto V o Red Dead Redemption 2 ? E cosa pensi del trattamento che Rockstar ha fatto di quest'ultimo?