Rennsport è un gioco che mi piace davvero. È l'ultimo arrivato che è stato duramente in fase di sviluppo per un certo numero di anni con l'obiettivo di diventare la prossima grande novità nel sim-racing. Lo sviluppatore, Competition Company, ha organizzato diversi test e competizioni alpha e beta, ed è stato relativamente trasparente durante tutto il processo, con progetti creati per i fan dai fan, e non c'è certo mancanza di ambizione in questo.

Utilizzando Unreal Engine 5 come base, hanno cercato di creare un moderno simulatore di corse destinato a unire i giocatori di PC e console e offuscare i confini tra le piattaforme. Ma con il gioco in mano e un certo numero di ore al volante, non posso fare a meno di grattarmi la testa per la confusione. C'è una sensazione di vuoto qui che è difficile da afferrare o capire. L'ambizione c'è, la tecnologia è in parte a posto, ma l'intera faccenda è troppo incompiuta per giustificare un acquisto in questa fase. Permettetemi di spiegare.

C'è un filtro immagine giallo chiaro che influisce sull'intero gioco, facendo sembrare Rennsport un po' come iRacing e non facendo alcun favore alla grafica. Se vuoi essere cattivo, potresti chiamare il colore giallo sigaretta.

Il piano era chiaro. Rennsport doveva diventare un ecosistema per gli eSport, in particolare il sim-racing, pieno di tornei e corse comunitarie, il che sembra promettente sulla carta. Allora perché affrettare il gioco quando chiaramente non è pronto e, non ultimo, manca di contenuti? Una manciata di auto e alcuni tracciati sono tutto ciò che ottieni, la maggior parte dei quali sono bloccati dietro edizioni più costose del gioco o acquisti nel loro negozio, dove puoi spendere i tuoi soldi in cambio di "RENN$" (la loro valuta) direttamente al momento del lancio. In un mondo in cui esistono già Assetto Corsa Competizione, iRacing e Automobilista 2, la gamma di contenuti sembra a dir poco scarsa. E non si tratta solo di qualità, ma anche di varietà. Sfortunatamente, diventa subito chiaro che la maggior parte di esso è stranamente sottile una volta che inizi a grattare via la superficie.

Sebbene Rennsport sia basato su Unreal Engine 5 e sia stato rilasciato questa settimana, è graficamente meno impressionante di Assetto Corsa Competizione, che è stato lanciato quasi sette anni fa ed è basato su Unreal 4.1.

Va detto, tuttavia, che l'esperienza di guida complessiva è molto buona, e anche con un controller in mano, è chiaro che è stato fatto un grande sforzo per affinare la fisica. Dettagli come lo spostamento del peso nei veicoli, le irregolarità dell'asfalto e le vibrazioni dei cordoli, tutto è dannatamente bello e qui c'è sicuramente una vera gioia di guidare. Allo stesso modo, la maggior parte delle auto sono abbastanza distintive nel loro aspetto da far sentire ognuna di esse come un piccolo mostro unico da domare. Quindi complimenti a Competition Company per aver fatto un buon lavoro qui. No, non è rivoluzionario o leader di classe, ma è un motivo sufficiente per provare almeno a bruciare la gomma per qualche giro. In breve, Rennsport ha una base solida e tecnica, e non è qui che risiedono i problemi del gioco.

Per qualche strana ragione, l'erba ai lati di tutte le piste è alta diversi centimetri e ingiallita.

I problemi iniziano quando si inizia a guardare come Rennsport appare effettivamente a livello puramente visivo e come si comporta. Come ho detto prima, Unreal Engine 5 è in esecuzione sotto il cofano, il che in teoria dovrebbe significare una grafica abbagliante. Ma come sappiamo, il motore non è diventato esattamente noto per essere il più stabile, né è il più ottimale quando si tratta di corse. Ci sono diversi bug evidenti e piuttosto fastidiosi. Tutto, dal ghosting durante i replay, agli oggetti e alle texture che non si caricano correttamente o abbastanza velocemente, per non parlare di come alcune tracce appaiano significativamente peggiori di altre.

Tutto questo avrebbe potuto essere perdonabile se il gioco avesse offerto contenuti e funzionalità che ti facevano venire voglia di restare, ma sfortunatamente non è così. La parte per giocatore singolo è una completa delusione. I piloti dell'IA sono tra i peggiori che ho visto in un gioco di corse da molto tempo a questa parte, e spesso si comportano come se avessero bevuto una bottiglia di Jack Daniels prima di mettersi al volante. Spesso ti spingono fuori strada, frenano in luoghi illogici e nel complesso non sembrano davvero percepire se ci sono avversari intorno a loro. Non è possibile regolare il livello di difficoltà, l'aggressività o qualsiasi altro parametro e puoi solo scegliere quante auto IA vuoi competere. E guidare offline? Dimenticatelo, il gioco richiede una connessione a Internet...

Non c'è davvero alcun motivo per pagare £ 50 per questo in un mondo in cui esistono Assetto Corsa Competizione, Gran Turismo 7, Le Mans Ultimate e Automobilista 2.

Tecnicamente parlando, il multiplayer funziona sorprendentemente bene. Il matchmaking, le lobby e le transizioni dalle qualifiche alle gare sono fluide e il crossplay tra PC e console sembra funzionare perfettamente. Questo è chiaramente l'aspetto più stabile dell'esperienza. Ma una volta che sei in gara, ti accorgi che manca ancora molto per creare qualsiasi tipo di esperienza coinvolgente. È semplicemente impossibile scrollarsi di dosso la sensazione di quanto sia ancora incompiuto e simile alla beta Rennsport. La grande domanda che ci si pone dopo qualche giorno è quindi: a chi è effettivamente destinato Rennsport ? I giocatori offline ottengono un prodotto incompiuto con un'IA senza speranza e una profondità minima, i nerd dei sim hardcore in cerca di realismo saranno infastiditi dalla mancanza di supporto VR e c'è una completa assenza di condizioni meteorologiche diverse e layout di pista limitati. Anche se il multiplayer funziona, non c'è una ragione reale o chiara per cui attualmente dovresti scegliere Rennsport rispetto a qualsiasi altra piattaforma già consolidata. Non c'è identità qui oltre al crossplay.

E qui sta la frustrazione. C'è un embrione di qualcosa qui che potrebbe essere buono e la sensazione di guida ha del potenziale. La fisica sta andando nella giusta direzione e la presentazione (quando funziona) va benissimo, anche se non lascia certo a bocca aperta. Ma non basta. Sembra che Rennsport sia stato lanciato con diversi mesi di anticipo, nella speranza di battere la concorrenza e cavalcare l'onda dell'hype del sim-racing che sta attualmente prevalendo. Il risultato è un gioco che funziona tecnicamente ma manca sia di contenuti che di carattere. È anche difficile giustificare il prezzo. L'edizione standard costa £ 50 e l'edizione deluxe ancora di più. Sono un sacco di soldi per un gioco che sembra un progetto in accesso anticipato.

C'è anche qualcosa di ironico nel modo in cui Rennsport cerca di profilarsi come la piattaforma moderna e accessibile a tutti, pur mancando di così tante delle caratteristiche che rendono un moderno gioco di corse su cui vale la pena investire tempo e denaro. È come costruire uno showroom luccicante ma dimenticarsi di metterci dentro le auto. E fa male dirlo, perché mi piace l'ambizione. C'è un futuro in cui Rennsport, con le patch giuste e più contenuti, potrebbe diventare un vero contendente nel genere. Ma al momento, sembra più una demo per cui sei costretto a pagare. La fisica salva il gioco dall'essere un disastro totale, ma tutto il resto sembra cotto a metà, incompleto e mal concepito. Promette molto ma mantiene troppo poco, e questo semplicemente non è abbastanza.