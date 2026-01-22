Report: Forza Horizon 6 sarà lanciato a maggio

HQ

In vista dell'Xbox Developer Direct di stasera, online hanno iniziato a emergere informazioni. Questo include la data di uscita di Forza Horizon 6, che, secondo il leaker Billbil-kun (tramite Dealabs), sarà pubblicata il 19 maggio sia per le edizioni Standard che per quelle Deluxe.

Per chi vuole aspettare, ci sarà anche un Premium Edition, che sarà pronto per essere giocato il 15 maggio. A quanto pare, il gioco non aumenterà di prezzo, ma costerà quanto Forza Horizon 5 al suo lancio (£54,99/€69,99 nel 2021), e sarà anche distribuito su disco per Xbox per chi preferisce le copie fisiche. Negli Stati Uniti, tuttavia, si dice che il prezzo aumenterà di 10 dollari a causa di un tasso di cambio più debole rispetto all'uscita del quinto gioco.

Le informazioni non sono ancora state ufficialmente confermate, ma Billbil-kun è affidabile e ci sono molti elementi che suggeriscono che ciò sia corretto.