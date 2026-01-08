Report: Grand Theft Auto VI il contenuto non è ancora completo - è possibile un altro ritardo
Proprio quando sembrava che la lunga attesa per Grand Theft Auto VI stesse finalmente per arrivare, un nuovo rapporto getta un secchio d'acqua fredda sull'hype.
Come se il mondo non avesse aspettato abbastanza a lungo per il prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Ora ci sono notizie che affermano che il sesto (ed estremamente atteso) gioco numerato della serie NON è ancora quello che normalmente viene definito "contenuto completo". Il che significa che potenzialmente gran parte dell'esperienza è ancora assente o in sviluppo attivo, con la possibilità di un ulteriore ritardo imminente. Qualcosa che - ovviamente - nessuno desidera, tanto meno noi giocatori che desideriamo un'altra avventura vasta e piena di crimini.
"L'ultima volta che ho sentito, non era ancora soddisfatto completo. Cioè, la gente stava ancora finendo le cose, ancora definiendo livelli e missioni."
La fonte è anche molto credibile - Jason Schreier - che è stato in contatto con fonti collegate a Rockstar. In breve, c'è un alto rischio - dato che le indicazioni sono - che il lancio possa essere nuovamente posticipato. Un rischio calcolato, ovviamente, ma né Take Two né gli sviluppatori vogliono pubblicare un prodotto incompleto, questo è certo.
La stessa Rockstar non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sulle nuove informazioni, quindi prendetela con le pinze e con una dose di preoccupazione.
Cosa ne pensi, Grand Theft Auto VI verrà ritardato di nuovo?