Report: Grand Theft Auto VI il contenuto non è ancora completo - è possibile un altro ritardo

Come se il mondo non avesse aspettato abbastanza a lungo per il prossimo capitolo di Grand Theft Auto. Ora ci sono notizie che affermano che il sesto (ed estremamente atteso) gioco numerato della serie NON è ancora quello che normalmente viene definito "contenuto completo". Il che significa che potenzialmente gran parte dell'esperienza è ancora assente o in sviluppo attivo, con la possibilità di un ulteriore ritardo imminente. Qualcosa che - ovviamente - nessuno desidera, tanto meno noi giocatori che desideriamo un'altra avventura vasta e piena di crimini.

"L'ultima volta che ho sentito, non era ancora soddisfatto completo. Cioè, la gente stava ancora finendo le cose, ancora definiendo livelli e missioni."

La fonte è anche molto credibile - Jason Schreier - che è stato in contatto con fonti collegate a Rockstar. In breve, c'è un alto rischio - dato che le indicazioni sono - che il lancio possa essere nuovamente posticipato. Un rischio calcolato, ovviamente, ma né Take Two né gli sviluppatori vogliono pubblicare un prodotto incompleto, questo è certo.

La stessa Rockstar non ha ancora rilasciato un commento ufficiale sulle nuove informazioni, quindi prendetela con le pinze e con una dose di preoccupazione.

Cosa ne pensi, Grand Theft Auto VI verrà ritardato di nuovo?