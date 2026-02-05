Resident Evil Requiem 'Amiibo concederà la skin da arma più orribile di sempre

HQ

Potresti non essere del tutto convinto di Resident Evil Requiem su Nintendo Switch 2 dopo aver visto il Partner Showcase di oggi, ma se sei ancora desideroso di vivere il previsto progetto horror di Capcom sulla piattaforma portatile, la buona notizia è che presto sarà supportato da Amiibo a tema.

HQ

Durante la presentazione, abbiamo appreso che due Amiibo saranno disponibili per Requiem, ognuno basato sui protagonisti del titolo. La prima sarà Grace Ashcroft e l'altra Leon S. Kennedy, e entrambi saranno lanciati in estate.

Per quanto riguarda ciò che offrono quando puoi scansionare l'Amiibo, ci viene detto che includerà anche cosmetici come le skin delle armi, con Leon, ad esempio, che ottiene una skin da revolver piuttosto orribile che rende l'arma blu metallico con accenti rossi per un motivo che non ha alcun senso. Seguitelo qui sotto. Non è chiaro se l'Amiibo di Grace sarà lo stesso o diverso.

Non c'è una data precisa per l'arrivo di questi oggetti da collezione, quindi restate sintonizzati per saperne di più. Resident Evil Requiem debutterà il 27 febbraio 2026.