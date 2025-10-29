Resident Evil Requiem annuncia la Deluxe Edition, il controller Switch 2 Pro e la statuetta amiibo della grazia

HQ

Resident Evil Requiem è uno dei giochi più attesi per il 2026 e uno dei primi giochi multipiattaforma ad essere rilasciato su Nintendo Switch 2 contemporaneamente alle altre piattaforme (PS5, Xbox Series X/S, PC). In effetti, Capcom sta scommettendo molto su Resident Evil Requiem per Switch 2, poiché ha annunciato un'edizione esclusiva di Nintendo Switch 2 Pro Controller, che uscirà contemporaneamente al gioco il 27 febbraio 2026.

Ciò che è ancora più sorprendente è che anche la protagonista del gioco, Grace Ashcroft, avrà la sua statuetta amiibo nell'estate del 2026. Non sono state mostrate immagini, ma sarà il primo amiibo in assoluto basato su Resident Evil.

Capcom ha già rilasciato le statuette amiibo di Street Fighter 6 lo scorso giugno e ci sono state diverse figure amiibo di Monster Hunter.

Questa non è l'unica Resident Evil Requiem novità. Capcom ha anche annunciato la Deluxe Edition, con un pacchetto di costumi per Grace (incluso uno basato su Lady Dimitrescu, di Resident Evil Village), skin per armi, filtri per lo schermo e così via. Una Premium Edition includerà una carta lenticolare.

Gli utenti di Nintendo Switch 2 avranno anche la possibilità di acquistare un Resident Evil Generation Pack, che include Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition e Resident Evil Requiem in edizione fisica (game-key card), in uscita il 27 febbraio.

Vuoi di più? Capcom si unirà a Epic Games e, per coloro che acquisteranno il gioco sull'Epic Games Store, riceveranno una skin di Grace Ashcroft per Fortnite.

Infine, Capcom ha confermato che un Resident Evil Showcase con ulteriori informazioni sul gioco verrà trasmesso all'inizio del 2026. Sei entusiasta per Resident Evil Requiem ?