Resident Evil Requiem arriva con un enorme botto su Steam, battendo i record di giocatori di tutti i tempi della serie

Preparati a un annuncio piuttosto imminente da parte di Capcom che Resident Evil Requiem ha venduto ben oltre un milione di copie. L'ultimo titolo horror della leggendaria serie ha debuttato con un enorme botto, attirando centinaia di migliaia di giocatori contemporaneamente solo su Steam.

Secondo lo SteamDB, per celebrare l'arrivo durante la notte, Resident Evil Requiem ha raggiunto il picco di 267.509 giocatori sulla piattaforma di Valve, che per riferimento è il massimo numero di giocatori mai raggiunto in un'unica occasione.

E questo è solo su Steam. Non abbiamo dati per PlayStation 5, Xbox Series X/S o Nintendo Switch 2, dove senza dubbio ci sono tantissime persone che sono entrate nel titolo acclamato che ci ha davvero impressionato.

Naturalmente, sembra ragionevole suggerire che siano già state spedite oltre un milione di unità, con una cifra esatta che potrebbe essere molto più alta. Congratulazioni, Capcom.