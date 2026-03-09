Resident Evil Requiem è già stato picchiato più di 8,7 milioni di volte

HQ

Dire che Resident Evil Requiem sia stato un successo è forse un eufemismo, dato che l'ultimo gioco horror di Capcom è riuscito a vendere fino a cinque milioni di unità nella sua prima settimana, ottenendo un punteggio estremamente alto agli occhi dei fan e della critica.

Con così tanti giocatori che hanno provato il gioco, una serie di dati sono ora stati resi disponibili sul sito di Resident Evil Net, mettendo in evidenza il tempo totale di gioco, il tempo medio di completamento del primo gioco, il numero di completamenti e altro ancora.

Per cominciare, Requiem è stato eseguito un totale di 17.369.405 volte, con 8.725.318 completamenti fino ad oggi. Tipicamente, un giocatore impiega 16 ore e 48 minuti per completare il gioco, con un tempo totale di gioco già superiore a 11.151 anni, con solo 10 giorni necessari per superare i 10.000 anni di gioco...

Oltre a questo, la piattaforma mostra ancora più dati, incluso il numero totale di uccisioni dei giocatori, con già 3,7 miliardi e l'equivalente demografico degli Stati Uniti raggiunto in appena tre giorni. Questa quantità di violenza ha avuto un prezzo, dato che sono state registrate anche 156 milioni di morti.

Vale la pena visitare il sito web per vedere la grande quantità di dati disponibili, incluso come si confrontano le tue statistiche se accedi e colleghi il tuo account Capcom ID, ma per esprimerti potresti essere interessato a sapere quali armi i giocatori usano di più come Leon S. Kennedy? Semplicemente superando alcuni degli strumenti più potenti resi disponibili più avanti nella storia e in ulteriori partite, la pistola Alligator Snapper resiste con 2,86 miliardi di utilizzi all'attivo.

Come si confrontano le tue statistiche con quelle dei giocatori di tutto il mondo?