Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem ora ha il punteggio utente Metacritic più alto di tutti i tempi

È in parità con Clair Obscur: Expedition 33.

HQ

Per tutti i giochi che vengono criticati dai fan per un motivo o per un altro, ce ne sono altri che ricevono un enorme supporto. L'anno scorso abbiamo visto Clair Obscur: Expedition 33 ricevere tantissimo affetto dai fan, vedendo il gioco diventare il gioco con il punteggio più alto di sempre di Metacritic in termini di punteggio utente, con 9,5/10. Questo è successo ora anche per Resident Evil Requiem.

Il gioco, che ha ricevuto un'accoglienza enorme dal punto di vista dei giocatori, è stato un enorme successo anche agli occhi dei fan, con un impressionante punteggio User Score di 9,5/10. Questo fa sì che Requiem eguaglia Clair Obscur come il gioco più apprezzato su Metacritic dai fan, superando Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Gran Turismo 4, Chrono Trigger e il gigante Disney Cory in the House su Nintendo DS.

Pensi che Resident Evil Requiem meriti così tanto amore? Crediamo certamente che il gioco sia uno dei migliori del 2026 finora.

Resident Evil Requiem

Testi correlati

0
Resident Evil Requiem Score

Resident Evil Requiem

RECENSIONE. Scritto da Ben Lyons

Capcom flirta con azione e horror nell'ultimo capitolo della leggendaria serie che vede Leon S. Kennedy protagonista accanto alla nuova star Grace Ashcroft.



Caricamento del prossimo contenuto