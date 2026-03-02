Resident Evil Requiem ora ha il punteggio utente Metacritic più alto di tutti i tempi

HQ

Per tutti i giochi che vengono criticati dai fan per un motivo o per un altro, ce ne sono altri che ricevono un enorme supporto. L'anno scorso abbiamo visto Clair Obscur: Expedition 33 ricevere tantissimo affetto dai fan, vedendo il gioco diventare il gioco con il punteggio più alto di sempre di Metacritic in termini di punteggio utente, con 9,5/10. Questo è successo ora anche per Resident Evil Requiem.

Il gioco, che ha ricevuto un'accoglienza enorme dal punto di vista dei giocatori, è stato un enorme successo anche agli occhi dei fan, con un impressionante punteggio User Score di 9,5/10. Questo fa sì che Requiem eguaglia Clair Obscur come il gioco più apprezzato su Metacritic dai fan, superando Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, The Witcher 3: Wild Hunt, Silent Hill 2, Gran Turismo 4, Chrono Trigger e il gigante Disney Cory in the House su Nintendo DS.

Pensi che Resident Evil Requiem meriti così tanto amore? Crediamo certamente che il gioco sia uno dei migliori del 2026 finora.