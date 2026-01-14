Resident Evil Village confermato per PlayStation Plus Extra

HQ

Mancano sei settimane al lancio di Resident Evil Requiem, quindi non sorprende sapere che Capcom e Sony stanno collaborando per aumentare l'hype per il gioco offrendo a ancora più giocatori la possibilità di giocare "gratuitamente" all'ultimo titolo principale della serie.

Sony ha confermato che le fughe di notizie erano vere, il che significa che Resident Evil Village è il grande protagonista dei giochi aggiunti alla collezione PlayStation Plus martedì. Non arriva da solo, però, perché troveremo anche Un po' a sinistra, L'arte del rally, Un posto tranquillo: La strada davanti, Il Dungeon più oscuro II, Spedizioni: Un Corridore di Fango, Come un drago: Ricchezza infinita e L'uscita 8.

Gli abbonati PS Plus Premium potranno anche riscattare Ridge Racer oltre ai giochi sopra menzionati, quindi cosa ne pensi delle prime aggiunte nel 2026?